Икра из баклажанов — рецепт ароматной домашней закуски

Икра из баклажанов, которую будете есть ложками — рецепт на ужин
Эта домашняя икра из баклажанов — настоящий вкус лета в каждой ложке. Нежные баклажаны сочетаются с сочными помидорами, ароматным чесноком и сладким болгарским перцем, создавая идеальную закуску. Приготовить ее легко, а результат всегда радует ароматом и насыщенным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- баклажаны — 750 г;
- лук — 2 небольших или 1 крупный;
- морковь — 1 средняя;
- чеснок — 3 зубчика;
- помидоры — 4 средних;
- болгарский перец — 1 шт.;
- соль и черный молотый перец — по своему вкусу;
- подсолнечное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Баклажаны очистить и нарезать кубиком. Разогреть сковороду с достаточным количеством масла, добавить баклажаны, присолить и обжаривать под крышкой на среднем огне, периодически помешивая, до мягкости.
Лук нарезать удобным способом, морковь натереть на крупной терке. Добавить овощи к баклажанам, уменьшить огонь и обжаривать, постоянно помешивая, до прозрачности лука и мягкости моркови.
Помидоры надрезать, бланшировать в кипящей воде минуту, обдать холодной водой и снять кожицу. Нарезать мелкими кубиками и добавить к овощам вместе с чесноком, посолить и поперчить. Обжаривать под крышкой на среднем огне, помешивая, пока масса не станет ароматной и однородной.
Болгарский перец нарезать кубиком и отправить на сковороду, тщательно перемешать все ингредиенты и тушить еще 8-10 минут, периодически помешивая. Готовую икру можно подавать теплой или остудить и закрыть на зиму в стерилизованные банки.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму. Люкс — этот рецепт все ищут.
Читайте Новини.LIVE!