Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Икра из баклажанов, которую будете есть ложками — рецепт на ужин arrow

Икра из баклажанов, которую будете есть ложками — рецепт на ужин

19 сентября 2025 21:44
Марина Евтягина - Редактор
Икра из баклажанов — рецепт ароматной домашней закуски
Икра из баклажанов. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Эта домашняя икра из баклажанов — настоящий вкус лета в каждой ложке. Нежные баклажаны сочетаются с сочными помидорами, ароматным чесноком и сладким болгарским перцем, создавая идеальную закуску. Приготовить ее легко, а результат всегда радует ароматом и насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажаны — 750 г;
  • лук — 2 небольших или 1 крупный;
  • морковь — 1 средняя;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • помидоры — 4 средних;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • соль и черный молотый перец — по своему вкусу;
  • подсолнечное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Баклажаны очистить и нарезать кубиком. Разогреть сковороду с достаточным количеством масла, добавить баклажаны, присолить и обжаривать под крышкой на среднем огне, периодически помешивая, до мягкости.

як приготувати ікур з баклажанів
Кусочки баклажанов. Фото: кадр из видео

Лук нарезать удобным способом, морковь натереть на крупной терке. Добавить овощи к баклажанам, уменьшить огонь и обжаривать, постоянно помешивая, до прозрачности лука и мягкости моркови.

рецепт ікри з баклажанами
Помидоры в воде. Фото: кадр из видео

Помидоры надрезать, бланшировать в кипящей воде минуту, обдать холодной водой и снять кожицу. Нарезать мелкими кубиками и добавить к овощам вместе с чесноком, посолить и поперчить. Обжаривать под крышкой на среднем огне, помешивая, пока масса не станет ароматной и однородной.

смачна ікра з баклажанів
Икра из баклажанов Фото: кадр из видео

Болгарский перец нарезать кубиком и отправить на сковороду, тщательно перемешать все ингредиенты и тушить еще 8-10 минут, периодически помешивая. Готовую икру можно подавать теплой или остудить и закрыть на зиму в стерилизованные банки.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму. Люкс — этот рецепт все ищут.

Ужин рецепт баклажан баклажанная икра закуска
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации