Икра из баклажанов — рецепт ароматной домашней закуски

Икра из баклажанов. Фото: кадр из видео

Эта домашняя икра из баклажанов — настоящий вкус лета в каждой ложке. Нежные баклажаны сочетаются с сочными помидорами, ароматным чесноком и сладким болгарским перцем, создавая идеальную закуску. Приготовить ее легко, а результат всегда радует ароматом и насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

баклажаны — 750 г;

лук — 2 небольших или 1 крупный;

морковь — 1 средняя;

чеснок — 3 зубчика;

помидоры — 4 средних;

болгарский перец — 1 шт.;

соль и черный молотый перец — по своему вкусу;

подсолнечное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Баклажаны очистить и нарезать кубиком. Разогреть сковороду с достаточным количеством масла, добавить баклажаны, присолить и обжаривать под крышкой на среднем огне, периодически помешивая, до мягкости.

Кусочки баклажанов. Фото: кадр из видео

Лук нарезать удобным способом, морковь натереть на крупной терке. Добавить овощи к баклажанам, уменьшить огонь и обжаривать, постоянно помешивая, до прозрачности лука и мягкости моркови.

Помидоры в воде. Фото: кадр из видео

Помидоры надрезать, бланшировать в кипящей воде минуту, обдать холодной водой и снять кожицу. Нарезать мелкими кубиками и добавить к овощам вместе с чесноком, посолить и поперчить. Обжаривать под крышкой на среднем огне, помешивая, пока масса не станет ароматной и однородной.

Икра из баклажанов Фото: кадр из видео

Болгарский перец нарезать кубиком и отправить на сковороду, тщательно перемешать все ингредиенты и тушить еще 8-10 минут, периодически помешивая. Готовую икру можно подавать теплой или остудить и закрыть на зиму в стерилизованные банки.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму. Люкс — этот рецепт все ищут.