Головна arrow Смак arrow Ікра з баклажанів, яку будете їсти ложками — рецепт на вечерю arrow

Ікра з баклажанів, яку будете їсти ложками — рецепт на вечерю

19 вересня 2025 21:44
Марина Євтягіна - Редактор
Ікра з баклажанів — рецепт ароматної домашньої закуски
Ікра з баклажанів. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ця домашня ікра з баклажанів — справжній смак літа в кожній ложці. Ніжні баклажани поєднуються з соковитими помідорами, ароматним часником та солодким болгарським перцем, створюючи ідеальну закуску. Приготувати її легко, а результат завжди радує ароматом і насиченим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Вам знадобиться:

  • баклажани — 750 г;
  • цибуля — 2 невеликі або 1 велика;
  • морква — 1 середня;
  • часник — 3 зубчики;
  • помідори — 4 середніх;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • сіль та чорний мелений перець — до свого смаку;
  • соняшникова олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Баклажани очистити та нарізати кубиком. Розігріти пательню з достатньою кількістю олії, додати баклажани, присолити і обсмажувати під кришкою на середньому вогні, періодично помішуючи, до м’якості.

як приготувати ікур з баклажанів
Шматочки баклажанів. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати зручним способом, моркву натерти на крупній тертці. Додати овочі до баклажанів, зменшити вогонь і обсмажувати, постійно помішуючи, до прозорості цибулі та м’якості моркви.

рецепт ікри з баклажанами
Помідори у воді. Фото: кадр з відео

Помідори надрізати, бланшувати у киплячій воді хвилину, обдати холодною водою і зняти шкірку. Нарізати дрібними кубиками та додати до овочів разом з часником, посолити та поперчити. Обсмажувати під кришкою на середньому вогні, помішуючи, поки маса не стане ароматною та однорідною.

смачна ікра з баклажанів
Ікра з баклажанів. Фото: кадр з відео

Болгарський перець нарізати кубиком і відправити на пательню, ретельно перемішати всі інгредієнти та тушкувати ще 8–10 хвилин, періодично помішуючи. Готову ікру можна подавати теплою або остудити та закрити на зиму в стерилізовані банки.

