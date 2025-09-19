Ікра з баклажанів — рецепт ароматної домашньої закуски

Ікра з баклажанів, яку будете їсти ложками — рецепт на вечерю
Ця домашня ікра з баклажанів — справжній смак літа в кожній ложці. Ніжні баклажани поєднуються з соковитими помідорами, ароматним часником та солодким болгарським перцем, створюючи ідеальну закуску. Приготувати її легко, а результат завжди радує ароматом і насиченим смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- баклажани — 750 г;
- цибуля — 2 невеликі або 1 велика;
- морква — 1 середня;
- часник — 3 зубчики;
- помідори — 4 середніх;
- болгарський перець — 1 шт.;
- сіль та чорний мелений перець — до свого смаку;
- соняшникова олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Баклажани очистити та нарізати кубиком. Розігріти пательню з достатньою кількістю олії, додати баклажани, присолити і обсмажувати під кришкою на середньому вогні, періодично помішуючи, до м’якості.
Цибулю нарізати зручним способом, моркву натерти на крупній тертці. Додати овочі до баклажанів, зменшити вогонь і обсмажувати, постійно помішуючи, до прозорості цибулі та м’якості моркви.
Помідори надрізати, бланшувати у киплячій воді хвилину, обдати холодною водою і зняти шкірку. Нарізати дрібними кубиками та додати до овочів разом з часником, посолити та поперчити. Обсмажувати під кришкою на середньому вогні, помішуючи, поки маса не стане ароматною та однорідною.
Болгарський перець нарізати кубиком і відправити на пательню, ретельно перемішати всі інгредієнти та тушкувати ще 8–10 хвилин, періодично помішуючи. Готову ікру можна подавати теплою або остудити та закрити на зиму в стерилізовані банки.
