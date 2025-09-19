Ікра з баклажанів — рецепт ароматної домашньої закуски

Ікра з баклажанів. Фото: кадр з відео

Ця домашня ікра з баклажанів — справжній смак літа в кожній ложці. Ніжні баклажани поєднуються з соковитими помідорами, ароматним часником та солодким болгарським перцем, створюючи ідеальну закуску. Приготувати її легко, а результат завжди радує ароматом і насиченим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

баклажани — 750 г;

цибуля — 2 невеликі або 1 велика;

морква — 1 середня;

часник — 3 зубчики;

помідори — 4 середніх;

болгарський перець — 1 шт.;

сіль та чорний мелений перець — до свого смаку;

соняшникова олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Баклажани очистити та нарізати кубиком. Розігріти пательню з достатньою кількістю олії, додати баклажани, присолити і обсмажувати під кришкою на середньому вогні, періодично помішуючи, до м’якості.

Шматочки баклажанів. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати зручним способом, моркву натерти на крупній тертці. Додати овочі до баклажанів, зменшити вогонь і обсмажувати, постійно помішуючи, до прозорості цибулі та м’якості моркви.

Помідори у воді. Фото: кадр з відео

Помідори надрізати, бланшувати у киплячій воді хвилину, обдати холодною водою і зняти шкірку. Нарізати дрібними кубиками та додати до овочів разом з часником, посолити та поперчити. Обсмажувати під кришкою на середньому вогні, помішуючи, поки маса не стане ароматною та однорідною.

Ікра з баклажанів. Фото: кадр з відео

Болгарський перець нарізати кубиком і відправити на пательню, ретельно перемішати всі інгредієнти та тушкувати ще 8–10 хвилин, періодично помішуючи. Готову ікру можна подавати теплою або остудити та закрити на зиму в стерилізовані банки.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму. Люкс — цей рецепт всі шукають.