Смачний салат з баклажанів — встигніть приготувати, поки сезон

28 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Найсмачніший салат з баклажанів — простий спосіб приготування
Салат з баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua
Соковиті баклажани, свіжі овочі та пікантна заправка створюють салат, перед яким важко встояти. Страва виходить ніжною, ароматною та настільки смачною, що навіть ті, хто зазвичай не любить баклажани, із задоволенням попросять добавки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 3 шт.;
  • великий помідор — 1 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • петрушка — 0,5 пучка;
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати невеликими кубиками, пересипати сіллю та залити водою. Залишити на 15 хвилин, щоб вийшла гіркота. Потім процідити та просушити.

салат з баклажанами
Помідори та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Помідор нарізати шматочками, зелену цибулю та петрушку подрібнити. До підготовлених баклажанів додати яйце й добре перемішати.

салат зі смаженими баклажанами
Смажені баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати їх на сковорідку тонким шаром та обсмажувати у кілька етапів до золотистого кольору. Після цього перекласти в друшляк, щоб стекла зайва олія, і змішати з овочами.

рецепт салату зі смаженими баклажанами
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо зробити заправку: з’єднати майонез, натертий часник, сіль і перець. Додати до салату та ретельно перемішати. Виходить дуже ніжний і ароматний салат з баклажанів, який чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

овочі салат рецепт баклажан закуска
