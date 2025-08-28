Найсмачніший салат з баклажанів — простий спосіб приготування

Салат з баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Соковиті баклажани, свіжі овочі та пікантна заправка створюють салат, перед яким важко встояти. Страва виходить ніжною, ароматною та настільки смачною, що навіть ті, хто зазвичай не любить баклажани, із задоволенням попросять добавки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

баклажани — 3 шт.;

великий помідор — 1 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

петрушка — 0,5 пучка;

часник — 2 зубчики;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати невеликими кубиками, пересипати сіллю та залити водою. Залишити на 15 хвилин, щоб вийшла гіркота. Потім процідити та просушити.

Помідори та зелена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Помідор нарізати шматочками, зелену цибулю та петрушку подрібнити. До підготовлених баклажанів додати яйце й добре перемішати.

Смажені баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати їх на сковорідку тонким шаром та обсмажувати у кілька етапів до золотистого кольору. Після цього перекласти в друшляк, щоб стекла зайва олія, і змішати з овочами.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо зробити заправку: з’єднати майонез, натертий часник, сіль і перець. Додати до салату та ретельно перемішати. Виходить дуже ніжний і ароматний салат з баклажанів, який чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу.

