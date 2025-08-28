Самый вкусный салат из баклажанов — простой способ приготовления

Салат из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Сочные баклажаны, свежие овощи и пикантная заправка создают салат, перед которым трудно устоять. Блюдо получается нежным, ароматным и настолько вкусным, что даже те, кто обычно не любит баклажаны, с удовольствием попросят добавки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

баклажаны — 3 шт.;

крупный помидор — 1 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

петрушка — 0,5 пучка;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

черный перец — 0,5 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать небольшими кубиками, пересыпать солью и залить водой. Оставить на 15 минут, чтобы вышла горечь. Затем процедить и просушить.

Помидоры и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

Помидор нарезать кусочками, зеленый лук и петрушку измельчить. К подготовленным баклажанам добавить яйцо и хорошо перемешать.

Жареные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладывать их на сковородку тонким слоем и обжаривать в несколько этапов до золотистого цвета. После этого переложить в дуршлаг, чтобы стекло лишнее масло, и смешать с овощами.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно сделать заправку: соединить майонез, натертый чеснок, соль и перец. Добавить к салату и тщательно перемешать. Получается очень нежный и ароматный салат из баклажанов, который прекрасно подойдет как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

