Самый вкусный салат из баклажанов — простой способ приготовления

Вкусный салат из баклажанов — успейте приготовить, пока сезон
Сочные баклажаны, свежие овощи и пикантная заправка создают салат, перед которым трудно устоять. Блюдо получается нежным, ароматным и настолько вкусным, что даже те, кто обычно не любит баклажаны, с удовольствием попросят добавки.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- баклажаны — 3 шт.;
- крупный помидор — 1 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- петрушка — 0,5 пучка;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный перец — 0,5 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать небольшими кубиками, пересыпать солью и залить водой. Оставить на 15 минут, чтобы вышла горечь. Затем процедить и просушить.
Помидор нарезать кусочками, зеленый лук и петрушку измельчить. К подготовленным баклажанам добавить яйцо и хорошо перемешать.
Выкладывать их на сковородку тонким слоем и обжаривать в несколько этапов до золотистого цвета. После этого переложить в дуршлаг, чтобы стекло лишнее масло, и смешать с овощами.
Отдельно сделать заправку: соединить майонез, натертый чеснок, соль и перец. Добавить к салату и тщательно перемешать. Получается очень нежный и ароматный салат из баклажанов, который прекрасно подойдет как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.
