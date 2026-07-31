Кабачки на зиму "Тещин язык" без стерилизации: рецепт консервирования
Кабачки "Тещин язык" уже много лет остаются одной из самых любимых домашних заготовок. Благодаря густому томатному соусу, сладкому перцу и легкой остроте овощи получаются сочными, ароматными и прекрасно дополняют любое блюдо. А главное — эта консервация готовится без стерилизации.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 1,5 кг;
- болгарский перец — 250 г;
- морковь — 120–130 г;
- чеснок — 50 г;
- перец чили — ½–1 шт.;
- томатная паста — 250 г;
- сахар — 100 г;
- каменная нейодированная соль — 25–30 г;
- рафинированное масло — 100 мл.;
- уксус 9% — 30 мл.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать тонкими ломтиками. Морковь натереть, а болгарский перец, чили и чеснок измельчить блендером.
- В кастрюле смешать все овощи, добавить сахар, соль, масло и уксус.
- Оставить примерно на час, чтобы кабачки пустили сок.
- Добавить томатную пасту, довести до кипения и варить на небольшом огне около 40 минут, периодически помешивая.
- Горячую закуску разложить по стерильным банкам, залить соусом, герметично закрутить, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
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