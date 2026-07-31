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Кабачки на зиму "Тещин язык" без стерилизации: рецепт консервирования

31 июля 2026 14:44
Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Кабачки "Тещин язык" уже много лет остаются одной из самых любимых домашних заготовок. Благодаря густому томатному соусу, сладкому перцу и легкой остроте овощи получаются сочными, ароматными и прекрасно дополняют любое блюдо. А главное — эта консервация готовится без стерилизации.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 1,5 кг;
  • болгарский перец — 250 г;
  • морковь — 120–130 г;
  • чеснок — 50 г;
  • перец чили — ½–1 шт.;
  • томатная паста — 250 г;
  • сахар — 100 г;
  • каменная нейодированная соль — 25–30 г;
  • рафинированное масло — 100 мл.;
  • уксус 9% — 30 мл.
Кабачки в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать тонкими ломтиками. Морковь натереть, а болгарский перец, чили и чеснок измельчить блендером.
  2. В кастрюле смешать все овощи, добавить сахар, соль, масло и уксус.
  3. Оставить примерно на час, чтобы кабачки пустили сок.
  4. Добавить томатную пасту, довести до кипения и варить на небольшом огне около 40 минут, периодически помешивая.
  5. Горячую закуску разложить по стерильным банкам, залить соусом, герметично закрутить, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

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