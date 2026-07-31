Кабачки на зиму "Тещин язык" без стерилизации: рецепт консервирования

Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Кабачки "Тещин язык" уже много лет остаются одной из самых любимых домашних заготовок. Благодаря густому томатному соусу, сладкому перцу и легкой остроте овощи получаются сочными, ароматными и прекрасно дополняют любое блюдо. А главное — эта консервация готовится без стерилизации.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 1,5 кг;

болгарский перец — 250 г;

морковь — 120–130 г;

чеснок — 50 г;

перец чили — ½–1 шт.;

томатная паста — 250 г;

сахар — 100 г;

каменная нейодированная соль — 25–30 г;

рафинированное масло — 100 мл.;

уксус 9% — 30 мл.

Кабачки в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки нарезать тонкими ломтиками. Морковь натереть, а болгарский перец, чили и чеснок измельчить блендером. В кастрюле смешать все овощи, добавить сахар, соль, масло и уксус. Оставить примерно на час, чтобы кабачки пустили сок. Добавить томатную пасту, довести до кипения и варить на небольшом огне около 40 минут, периодически помешивая. Горячую закуску разложить по стерильным банкам, залить соусом, герметично закрутить, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

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