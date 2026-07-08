Кабачки на зиму в соусе "Сацебели": рецепт консервирования без стерилизации

Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется заготовить кабачки на зиму без длительной стерилизации, этот рецепт станет отличным вариантом. Благодаря соусу "Сацебели", чесноку и специям овощи получаются ароматными, пикантными и очень сочными. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясом или просто со свежим хлебом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 3 кг;

морковь — 3–4 шт.;

соус «Сацебели» — 1 банка;

сахар — 200 г;

соль — 2 ст. л.;

растительное масло — 200 мл;

уксус 9% — 100 мл;

чеснок — 100 г;

острый молотый красный перец — ½ ч. л.

Кабачки в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками или полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Переложить овощи в кастрюлю, добавить соус «Сацебели», сахар, соль, растительное масло и острый перец. Хорошо перемешать, довести до кипения и варить примерно 40 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок и влить уксус. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам, герметично закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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