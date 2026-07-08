Кабачки на зиму в соусе "Сацебели": рецепт консервирования без стерилизации
Если хочется заготовить кабачки на зиму без длительной стерилизации, этот рецепт станет отличным вариантом. Благодаря соусу "Сацебели", чесноку и специям овощи получаются ароматными, пикантными и очень сочными. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясом или просто со свежим хлебом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 3 кг;
- морковь — 3–4 шт.;
- соус «Сацебели» — 1 банка;
- сахар — 200 г;
- соль — 2 ст. л.;
- растительное масло — 200 мл;
- уксус 9% — 100 мл;
- чеснок — 100 г;
- острый молотый красный перец — ½ ч. л.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать кружочками или полукольцами, морковь натереть на крупной терке.
- Переложить овощи в кастрюлю, добавить соус «Сацебели», сахар, соль, растительное масло и острый перец.
- Хорошо перемешать, довести до кипения и варить примерно 40 минут, периодически помешивая.
- За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок и влить уксус.
- Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам, герметично закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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