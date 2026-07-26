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Кабачки по-королевски за 30 минут: рецепт на ужин из 500 г фарша

26 июля 2026 05:04
Кабачки по-королевски. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Кабачки по-королевски — это блюдо, которое легко может стать главным на столе. Молодые кабачки обжариваются до золотистой корочки, а сверху добавляется ароматный мясной соус с фаршем, помидорами и специями. Получается очень вкусно, сытно и без сложных приготовлений.

Рецепт опубликован на канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2–3 шт.;
  • мука — 100 г;
  • свиной фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • томатный соус — 100 г;
  • вода — 150 мл;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • приправа для мяса — ½ ч. л.;
  • петрушка — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Приготовление кабачков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачки помыть, нарезать кружочками или ломтиками.
  2. По желанию немного посолить и оставить на несколько минут, после чего промокнуть лишнюю влагу.
  3. Каждый кусочек кабачка обвалять в муке и обжарить во фритюре или в достаточном количестве хорошо разогретого масла до золотистой корочки.
  4. Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
  5. Для начинки обжарить измельченный лук, добавить фарш и готовить до изменения цвета мяса.
  6. Добавить чеснок, соль, перец, паприку и приправу для мяса.
  7. Добавить томатный соус и воду, перемешать и тушить несколько минут, чтобы соус стал гуще и насыщеннее.
  8. Перед подачей выложить обжаренные кабачки на тарелку, сверху добавить мясной соус и посыпать свежей петрушкой.

Кабачки по-королевски получаются ароматными, сочными и очень сытными — идеальный вариант для быстрого домашнего ужина.

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