Кабачки по-королевски за 30 минут: рецепт на ужин из 500 г фарша
Кабачки по-королевски — это блюдо, которое легко может стать главным на столе. Молодые кабачки обжариваются до золотистой корочки, а сверху добавляется ароматный мясной соус с фаршем, помидорами и специями. Получается очень вкусно, сытно и без сложных приготовлений.
Рецепт опубликован на канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2–3 шт.;
- мука — 100 г;
- свиной фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- томатный соус — 100 г;
- вода — 150 мл;
- соль, черный перец — по вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- приправа для мяса — ½ ч. л.;
- петрушка — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачки помыть, нарезать кружочками или ломтиками.
- По желанию немного посолить и оставить на несколько минут, после чего промокнуть лишнюю влагу.
- Каждый кусочек кабачка обвалять в муке и обжарить во фритюре или в достаточном количестве хорошо разогретого масла до золотистой корочки.
- Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
- Для начинки обжарить измельченный лук, добавить фарш и готовить до изменения цвета мяса.
- Добавить чеснок, соль, перец, паприку и приправу для мяса.
- Добавить томатный соус и воду, перемешать и тушить несколько минут, чтобы соус стал гуще и насыщеннее.
- Перед подачей выложить обжаренные кабачки на тарелку, сверху добавить мясной соус и посыпать свежей петрушкой.
Кабачки по-королевски получаются ароматными, сочными и очень сытными — идеальный вариант для быстрого домашнего ужина.
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