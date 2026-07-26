Кабачки по-королевски за 30 минут: рецепт на ужин из 500 г фарша

Кабачки по-королевски. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Кабачки по-королевски — это блюдо, которое легко может стать главным на столе. Молодые кабачки обжариваются до золотистой корочки, а сверху добавляется ароматный мясной соус с фаршем, помидорами и специями. Получается очень вкусно, сытно и без сложных приготовлений.

Рецепт опубликован на канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2–3 шт.;

мука — 100 г;

свиной фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

томатный соус — 100 г;

вода — 150 мл;

соль, черный перец — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.;

приправа для мяса — ½ ч. л.;

петрушка — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление кабачков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачки помыть, нарезать кружочками или ломтиками. По желанию немного посолить и оставить на несколько минут, после чего промокнуть лишнюю влагу. Каждый кусочек кабачка обвалять в муке и обжарить во фритюре или в достаточном количестве хорошо разогретого масла до золотистой корочки. Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Для начинки обжарить измельченный лук, добавить фарш и готовить до изменения цвета мяса. Добавить чеснок, соль, перец, паприку и приправу для мяса. Добавить томатный соус и воду, перемешать и тушить несколько минут, чтобы соус стал гуще и насыщеннее. Перед подачей выложить обжаренные кабачки на тарелку, сверху добавить мясной соус и посыпать свежей петрушкой.

Кабачки по-королевски получаются ароматными, сочными и очень сытными — идеальный вариант для быстрого домашнего ужина.

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