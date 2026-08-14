Кабачки с грибами за 25 минут: недорогой ужин для всей семьи
Тушеные кабачки с грибами — простое блюдо, которое получается сочным, нежным и сытным. Благодаря шампиньонам и сметане кабачки приобретают насыщенный вкус, а приготовление занимает буквально 25 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Любимівська кухня, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лук — 1 крупная головка;
- кабачки — 600 г;
- шампиньоны — 450 г;
- сметана 15% — 4 ст. л.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- сушеная или свежая зелень — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.
- На сковороду налить немного масла, выложить лук и обжаривать под крышкой на среднем огне 3-4 минуты, периодически помешивая.
- Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками.
- Добавить к луку, хорошо перемешать, накрыть крышкой и готовить еще 5-7 минут. За это время кабачки начнут выделять сок.
- Шампиньоны тщательно вымыть, очистить и нарезать кубиками среднего размера.
- В кабачки добавить молотый черный перец, шампиньоны и соль. По желанию всыпать сушеную зелень. Все хорошо перемешать.
- Накройте сковороду крышкой и тушите овощи с грибами на среднем огне примерно 10 минут, периодически помешивая.
- После добавления соли кабачки и грибы пустят много сока. Продолжать готовить, пока большая часть жидкости не выпарится.
- Добавить 4 столовые ложки сметаны жирностью 15%, перемешать и тушить еще около 8 минут. Если используете сметану жирностью 20%, достаточно трех столовых ложек.
- Готовые кабачки снять с огня и дать им немного остыть. Если используете свежую зелень, добавьте ее уже в конце приготовления.
Тушеные кабачки с грибами можно подавать как самостоятельное блюдо, закуску к хлебу или гарнир к картофельному пюре и мясу. Блюдо получается ароматным, питательным и в то же время достаточно бюджетным.
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