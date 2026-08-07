Кабачки "Тайна": рецепт на ужин, о котором почти никто не знает

Кабачки "Тайна". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот рецепт любят за простоту и доступные ингредиенты. Получаются румяные, мягкие внутри блины с приятным овощным вкусом — отличный вариант для домашнего ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

молоко — 350 мл;

мука — 200 г;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки;

сметана — для подачи;

петрушка и зеленый лук — по вкусу.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Кабачки и картофель натереть, оставить на несколько минут, а затем хорошо отжать лишнюю жидкость. Яйца смешать с молоком, добавить муку и соль. Перемешать до однородности и соединить с овощной массой. На разогретую с маслом сковороду выкладывать порции смеси и обжаривать примерно по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые блины смазать сметаной, посыпать измельчённой зеленью и зелёным луком. Подавать теплыми.

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