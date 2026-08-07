Кабачки "Тайна": рецепт на ужин, о котором почти никто не знает
7 августа 2026 21:04
Кабачки "Тайна". Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт любят за простоту и доступные ингредиенты. Получаются румяные, мягкие внутри блины с приятным овощным вкусом — отличный вариант для домашнего ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 350 мл;
- мука — 200 г;
- соль — щепотка;
- растительное масло — для жарки;
- сметана — для подачи;
- петрушка и зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки и картофель натереть, оставить на несколько минут, а затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Яйца смешать с молоком, добавить муку и соль.
- Перемешать до однородности и соединить с овощной массой.
- На разогретую с маслом сковороду выкладывать порции смеси и обжаривать примерно по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Готовые блины смазать сметаной, посыпать измельчённой зеленью и зелёным луком. Подавать теплыми.
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