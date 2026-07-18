Кабачки в кляре за 15 минут: летнее блюдо без маринования

Помятые кабачки. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

В сезон молодых кабачков хочется готовить простые, но интересные блюда, и этот рецепт как раз из таких. Благодаря необычному способу приготовления кабачки остаются нежными внутри и приятно хрустящими, а чеснок, укроп и специи придают им яркий аромат. Такая закуска готовится всего за несколько минут и станет прекрасным дополнением к обеду или ужину.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 1,5 кг;

острый перец чили — 1 шт.;

укроп — 1 большой пучок;

чеснок — 4–5 зубчиков;

соль — 12 г;

чёрный молотый перец — 2 г;

винный уксус 6% — 3 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Кабачки и специи. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Молодые кабачки хорошо вымыть и слегка отбить со всех сторон кухонным молотком или толкушкой. Нарезать брусочками. Залить кабачки кипятком на 1 минуту, затем сразу переложить в ледяную воду, чтобы они остались хрустящими. После этого хорошо слить жидкость. К кабачкам добавить нарезанный укроп, чеснок, перец чили, соль, черный перец, уксус и растительное масло. Осторожно перемешать, накрыть посуду крышкой и хорошо встряхнуть, чтобы заправка равномерно распределилась. Оставить кабачки мариноваться на 15 минут при комнатной температуре. Готовую закуску подавайте охлаждённой. Она получается ароматной, сочной и идеально подходит для летнего меню.

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