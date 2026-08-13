Ua
Главная Вкус Кабачковая икра на зиму "Одесская": получается густая и яркая

Кабачковая икра на зиму "Одесская": получается густая и яркая

13 августа 2026 01:04
Икра из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Это одна из тех домашних заготовок, которую удобно иметь под рукой всю зиму. Икра получается нежной, густой и ароматной, а благодаря обжариванию овощей ее вкус становится более насыщенным. Она прекрасно подходит для бутербродов, гарниров или в качестве дополнения к основным блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 5 кг;
  • морковь — 1,7 кг;
  • лук репчатый — 1,5 кг;
  • подсолнечное масло — 600 мл;
  • томатная паста — 5 ст. л.;
  • уксусная эссенция 70% — 35 мл;
  • каменная нейодированная соль — 130 г;
  • сахар — 250 г;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
Кабачковая икра. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки очистить при необходимости, удалить семена и нарезать кубиками.
  2. Морковь и лук также нарезать кусочками.
  3. Часть масла разогреть и обжарить морковь до мягкости, затем добавить лук и готовить до появления легкого золотистого цвета.
  4. Кабачки отдельно тушить на оставшемся масле до полной мягкости.
  5. Смешать все овощи, измельчить погружным блендером до однородной консистенции.
  6. Добавить томатную пасту, сахар, соль и перец.
  7. Варить икру на небольшом огне около 30 минут, регулярно перемешивая.
  8. В конце добавить уксусную эссенцию, перемешать и проварить ещё несколько минут.
  9. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть, перевернуть и укутать до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.