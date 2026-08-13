Кабачковая икра на зиму "Одесская": получается густая и яркая
Это одна из тех домашних заготовок, которую удобно иметь под рукой всю зиму. Икра получается нежной, густой и ароматной, а благодаря обжариванию овощей ее вкус становится более насыщенным. Она прекрасно подходит для бутербродов, гарниров или в качестве дополнения к основным блюдам.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 5 кг;
- морковь — 1,7 кг;
- лук репчатый — 1,5 кг;
- подсолнечное масло — 600 мл;
- томатная паста — 5 ст. л.;
- уксусная эссенция 70% — 35 мл;
- каменная нейодированная соль — 130 г;
- сахар — 250 г;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки очистить при необходимости, удалить семена и нарезать кубиками.
- Морковь и лук также нарезать кусочками.
- Часть масла разогреть и обжарить морковь до мягкости, затем добавить лук и готовить до появления легкого золотистого цвета.
- Кабачки отдельно тушить на оставшемся масле до полной мягкости.
- Смешать все овощи, измельчить погружным блендером до однородной консистенции.
- Добавить томатную пасту, сахар, соль и перец.
- Варить икру на небольшом огне около 30 минут, регулярно перемешивая.
- В конце добавить уксусную эссенцию, перемешать и проварить ещё несколько минут.
- Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть, перевернуть и укутать до полного остывания.
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