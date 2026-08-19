Как заквасить свеклу: рецепт самого вкусного борща и шпундры

Свекла в банке. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Квашеная свекла обладает насыщенным вкусом и хорошо подходит для традиционных украинских блюд. Такая заготовка особенно пригодится для борща: свекла придает ему характерный цвет и приятную кислинку. Еще из такой заготовки получается очень вкусная традиционная украинская шпундра.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая красная свекла — столько, сколько поместится в банку;

чистая холодная вода — столько, сколько понадобится.

Нарезанная свекла. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Свеклу хорошо вымыть, очистить и несколько крупных корнеплодов разрезать пополам или на четвертинки. Крупные куски выложить на дно чистой банки, а остальную свеклу нарезать пластинками и заполнить ими банку. Залить овощи холодной водой, оставив немного свободного пространства сверху. Накрыть крышкой с отверстиями для выхода газов. Оставить банку при комнатной температуре на 5–7 дней. Если на поверхности появляется белая пенка, её нужно осторожно снимать. Примерно через 10 дней квашеная свекла будет готова.

Её можно использовать для приготовления борща, шпундры и других домашних блюд.

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