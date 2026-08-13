Кетчуп на зиму, густой как магазинный: рецепт без длительной варки
Домашний кетчуп можно приготовить густым и насыщенным без многочасового уваривания. Секрет этого рецепта заключается в простом способе удаления лишнего сока во время приготовления, благодаря чему овощной соус быстро приобретает нужную консистенцию.
Рецепт опубликовала украинская хозяйка Александра на YouTube-канале "Я і мій Юрко", пишет Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 3 кг;
- лук — 500 г;
- сладкий перец — 400 г;
- острый перец — 1 шт. (около 20 г);
- чеснок — 4–5 зубчиков (около 30 г);
- соль — 1,5 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- кориандр — 0,5 ч. л.;
- душистый перец — 4 горошины;
- гвоздика — 4 шт.;
- уксус — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры вымыть и нарезать крупными кусочками.
- Лук и сладкий перец очистить и также нарезать. Добавить острый перец и чеснок.
- Переложить овощи в большую кастрюлю и поставить на огонь. Варить примерно 30 минут, чтобы они стали мягкими и пустили много сока.
- Когда в кастрюле соберется лишняя жидкость, аккуратно слить часть сока. Именно этот шаг позволяет сделать кетчуп густым без длительного уваривания.
- Добавить соль, сахар, черный перец и кориандр. Душистый перец и гвоздику положить в овощную массу для аромата.
- Измельчить овощи погружным блендером до однородной консистенции. При необходимости массу можно дополнительно протереть через сито, чтобы кетчуп получился максимально нежным.
- Вернуть кетчуп на небольшой огонь и проварить еще около 15 минут, периодически помешивая.
- В конце добавить уксус, хорошо перемешать и довести кетчуп до кипения.
- Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки и герметично закрыть крышками.
- Перевернуть банки и оставить до полного остывания.
Готовый кетчуп получается густым, ароматным и насыщенным, а главное — для получения нужной консистенции его не придется часами уваривать на плите.
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