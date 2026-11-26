Хачапури на завтрак. Фото: zhyttia.com.ua

Такие хачапури прекрасно подходят на завтрак или в качестве сытного перекуса. Мягкое кефирное тесто не требует длительного замешивания или расстойки, а внутри скрывается щедрая порция расплавленного сыра. Горячие лепешки достаточно смазать сливочным маслом — и можно подавать к столу.

Рецепт опубликовала Школа Жизни, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кефир — 500 мл;

яйцо — 1 шт.;

мука — 600–700 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1,5 ч. л.;

разрыхлитель — 10–12 г.

Для начинки:

сыр сулугуни, моцарелла или твердый сыр — 500 г.

Дополнительно:

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растительное масло для жарки — по необходимости;

сливочное масло — 40–50 г;

яйцо для смазывания перед выпечкой в духовке — 1 шт.

Тесто и сыр. Фото: zhyttia.com.ua

Способ приготовления

Кефир комнатной температуры смешать с яйцом, маслом, солью, сахаром и разрыхлителем. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто. Разделить его на 8 частей. Сыр натереть и также разделить на 8 порций. Каждый кусочек теста раскатать, выложить в центр творог, собрать края и хорошо защепнуть. Осторожно расплющить заготовки в круглые лепешки. Для жарки разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Готовить хачапури на среднем огне с обеих сторон, накрыв крышкой после переворачивания. Горячие лепешки смазать сливочным маслом. По желанию выложить заготовки на противень, смазать взбитым яйцом и выпекать в духовке при температуре 180 °C до появления румяной корочки.

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