Хачапури без дрожжей на завтрак: понадобится 500 мл кефира и 500 г сыра
Такие хачапури прекрасно подходят на завтрак или в качестве сытного перекуса. Мягкое кефирное тесто не требует длительного замешивания или расстойки, а внутри скрывается щедрая порция расплавленного сыра. Горячие лепешки достаточно смазать сливочным маслом — и можно подавать к столу.
Рецепт опубликовала Школа Жизни, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 600–700 г;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1,5 ч. л.;
- разрыхлитель — 10–12 г.
Для начинки:
- сыр сулугуни, моцарелла или твердый сыр — 500 г.
Дополнительно:
- растительное масло для жарки — по необходимости;
- сливочное масло — 40–50 г;
- яйцо для смазывания перед выпечкой в духовке — 1 шт.
Способ приготовления
- Кефир комнатной температуры смешать с яйцом, маслом, солью, сахаром и разрыхлителем.
- Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто. Разделить его на 8 частей.
- Сыр натереть и также разделить на 8 порций. Каждый кусочек теста раскатать, выложить в центр творог, собрать края и хорошо защепнуть. Осторожно расплющить заготовки в круглые лепешки.
- Для жарки разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Готовить хачапури на среднем огне с обеих сторон, накрыв крышкой после переворачивания. Горячие лепешки смазать сливочным маслом.
- По желанию выложить заготовки на противень, смазать взбитым яйцом и выпекать в духовке при температуре 180 °C до появления румяной корочки.
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