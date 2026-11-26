Хачапурі на сніданок. Фото: zhyttia.com.ua

Такі хачапурі чудово смакують на сніданок або як ситний перекус. М’яке кефірне тісто не потребує тривалого замішування чи вистоювання, а всередині ховається щедра порція розплавленого сиру. Гарячі коржики достатньо змастити вершковим маслом — і можна подавати до столу.

Рецепт опублікували Школа Життя, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кефір — 500 мл;

яйце — 1 шт.;

борошно — 600–700 г;

рослинна олія — 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1,5 ч. л.;

розпушувач — 10–12 г.

Для начинки:

сир сулугуні, моцарела або твердий сир — 500 г.

Додатково:

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рослинна олія для смаження — за потреби;

вершкове масло — 40–50 г;

яйце для змащування перед випіканням у духовці — 1 шт.

Тісто та сир. Фото: zhyttia.com.ua

Спосіб приготування

Кефір кімнатної температури змішати з яйцем, олією, сіллю, цукром і розпушувачем. Поступово додати борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Розділити його на 8 частин. Сир натерти й також поділити на 8 порцій. Кожен шматочок тіста розкачати, викласти в центр сир, зібрати краї та добре защипнути. Обережно розплющити заготовки в круглі коржики. Для смаження розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Готувати хачапурі на середньому вогні з обох боків, накривши кришкою після перевертання. Гарячі коржики змастити вершковим маслом. За бажанням викласти заготовки на деко, змастити збитим яйцем і випікати в духовці за температури 180 °C до рум’яної скоринки.

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