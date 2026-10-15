Ліниві хачапурі на сковороді: млинці з куркою та тягучою моцарелою

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні млинці з начинкою та тягучою моцарелою стануть чудовою альтернативою звичним хачапурі. Овочі додають соковитості, а спеції — приємної пікантності.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для начинки):

варене куряче м’ясо — 1 склянка;

солодкий перець трьох кольорів — по 1 ст. л. кожного;

варена кукурудза — 1 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

імбир і часник — 1 ч. л.;

зелений перець чилі — 2 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

пластівці чилі — ½ ч. л.;

борошно — 1 ст. л.;

молоко — ½ склянки;

соєвий соус — 1 ч. л.;

оцет — 1 ч. л.;

майонез — 2 ч. л.;

моцарела — до смаку.

Для млинців:

борошно — 1 склянка;

молоко — ¼ склянки;

яйце — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

олія — для обсмажування.

Млинець з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Подрібнити імбир, часник, чилі та солодкий перець. Обсмажити на олії разом із кукурудзою, додати куряче м’ясо, сіль і пластівці чилі. Додати борошно, перемішати, влити молоко й прогріти до загустіння. Додати соєвий соус, оцет і майонез. Змішати борошно, молоко, яйце та сіль до однорідного рідкого тіста. На змащеній олією сковороді посмажити тонкі млинці. На край кожного млинця викласти курячу начинку й терту моцарелу. Скласти навпіл і обсмажити з обох боків, доки сир розплавиться, а млинці стануть золотистими. Подавати гарячими.

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