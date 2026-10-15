Ліниві хачапурі на сковороді: млинці з куркою та тягучою моцарелою

Ліниві хачапурі від "Бабусі Галі" за 20 хвилин: рецепт на сніданок
Ua ru
15 жовтня 2026 05:04
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua
Ніжні млинці з начинкою та тягучою моцарелою стануть чудовою альтернативою звичним хачапурі. Овочі додають соковитості, а спеції — приємної пікантності.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться (для начинки):
- варене куряче м’ясо — 1 склянка;
- солодкий перець трьох кольорів — по 1 ст. л. кожного;
- варена кукурудза — 1 ст. л.;
- олія — 1 ст. л.;
- імбир і часник — 1 ч. л.;
- зелений перець чилі — 2 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- пластівці чилі — ½ ч. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- молоко — ½ склянки;
- соєвий соус — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ч. л.;
- майонез — 2 ч. л.;
- моцарела — до смаку.
Для млинців:
- борошно — 1 склянка;
- молоко — ¼ склянки;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Подрібнити імбир, часник, чилі та солодкий перець.
- Обсмажити на олії разом із кукурудзою, додати куряче м’ясо, сіль і пластівці чилі.
- Додати борошно, перемішати, влити молоко й прогріти до загустіння. Додати соєвий соус, оцет і майонез.
- Змішати борошно, молоко, яйце та сіль до однорідного рідкого тіста.
- На змащеній олією сковороді посмажити тонкі млинці.
- На край кожного млинця викласти курячу начинку й терту моцарелу.
- Скласти навпіл і обсмажити з обох боків, доки сир розплавиться, а млинці стануть золотистими. Подавати гарячими.
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