Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ліниві хачапурі від "Бабусі Галі" за 20 хвилин: рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі від "Бабусі Галі" за 20 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
15 жовтня 2026 05:04
Ліниві хачапурі на сковороді: млинці з куркою та тягучою моцарелою
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні млинці з начинкою та тягучою моцарелою стануть чудовою альтернативою звичним хачапурі. Овочі додають соковитості, а спеції — приємної пікантності.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться (для начинки):

  • варене куряче м’ясо — 1 склянка;
  • солодкий перець трьох кольорів — по 1 ст. л. кожного;
  • варена кукурудза — 1 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • імбир і часник — 1 ч. л.;
  • зелений перець чилі — 2 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • пластівці чилі — ½ ч. л.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • молоко — ½ склянки;
  • соєвий соус — 1 ч. л.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • майонез — 2 ч. л.;
  • моцарела — до смаку.

Для млинців:

  • борошно — 1 склянка;
  • молоко — ¼ склянки;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • олія — для обсмажування.
рецепт лінивих хачапурі на сніданок
Млинець з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Подрібнити імбир, часник, чилі та солодкий перець.
  2. Обсмажити на олії разом із кукурудзою, додати куряче м’ясо, сіль і пластівці чилі.
  3. Додати борошно, перемішати, влити молоко й прогріти до загустіння. Додати соєвий соус, оцет і майонез.
  4. Змішати борошно, молоко, яйце та сіль до однорідного рідкого тіста.
  5. На змащеній олією сковороді посмажити тонкі млинці.
  6. На край кожного млинця викласти курячу начинку й терту моцарелу.
  7. Скласти навпіл і обсмажити з обох боків, доки сир розплавиться, а млинці стануть золотистими. Подавати гарячими.

Ділимося іншими смачними рецептами страв на сніданок

Смачні ліниві пиріжки із сиром і зеленню на пательні за 10 хвилин.

Читайте також:

Рецепт лінивих пельменів "Подушечки", які дуже швидко готувати.

Ніжні та пухкі панкейки на молоці, які можна приготувати всього за 15 хвилин.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Лінива піца за 15 хвилин, для якої знадобиться три тортильї.

хачапурі рецепт ідея для сніданку млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації