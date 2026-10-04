Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ліниві хачапурі з фаршем за 35 хвилин: рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі з фаршем за 35 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
4 жовтня 2026 05:04
Хачапурі з куркою та сиром: проста домашня випічка з соковитою начинкою
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ці хачапурі не потребують складної роботи з тістом, а начинка готується з доступних продуктів. Достатньо сформувати рулети, скрутити їх равликами, розкатати та запекти до рум’яної скоринки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • вода — 300 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • дріжджі сухі — 1 ч. л.;
  • олія — 50 г;
  • борошно — 500–600 г.

Для начинки:

  • куряче філе — 500 г;
  • цибуля — 3 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • картопля сира — 2 шт.;
  • сир твердий — 150 г;
  • сіль, зіра, чорний перець, коріандр, базилік, кінза, паприка — за смаком;
  • олія — 2 ст. л.

Для змащування:

Читайте також:
  • вершкове масло розтоплене — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.
рецепт лінивих хачапурі на сніданок
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати воду із сіллю, цукром, яйцем і дріжджами.
  2. Додати олію, поступово додати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Накрити й залишити на 15 хвилин.
  3. Куряче філе, ріпчасту та зелену цибулю дрібно нарізати.
  4. Картоплю та сир натерти, додати спеції, сіль і олію, перемішати.
  5. Тісто поділити на 4 частини, кожну тонко розкачати.
  6. Змішати розтоплене масло з майонезом і змастити пласти.
  7. Розподілити начинку, скрутити рулетами та сформувати равлики.
  8. Викласти заготовки на деко з пергаментом, злегка розкачати, змастити збитим яйцем.
  9. Випікати при 200 °C приблизно 30–35 хвилин до рум’яної скоринки.

Ділимося іншими смачними рецептами страв на сніданок

Смачні ліниві пиріжки із сиром і зеленню на пательні за 10 хвилин.

Рецепт лінивих пельменів "Подушечки", які дуже швидко готувати.

Ніжні та пухкі панкейки на молоці, які можна приготувати всього за 15 хвилин.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Лінива піца за 15 хвилин, для якої знадобиться три тортильї.

хачапурі рецепт ідея для сніданку м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації