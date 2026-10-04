Хачапурі з куркою та сиром: проста домашня випічка з соковитою начинкою

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ці хачапурі не потребують складної роботи з тістом, а начинка готується з доступних продуктів. Достатньо сформувати рулети, скрутити їх равликами, розкатати та запекти до рум’яної скоринки.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

вода — 300 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

олія — 50 г;

борошно — 500–600 г.

Для начинки:

куряче філе — 500 г;

цибуля — 3 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

картопля сира — 2 шт.;

сир твердий — 150 г;

сіль, зіра, чорний перець, коріандр, базилік, кінза, паприка — за смаком;

олія — 2 ст. л.

Для змащування:

Читайте також:

вершкове масло розтоплене — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати воду із сіллю, цукром, яйцем і дріжджами. Додати олію, поступово додати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Накрити й залишити на 15 хвилин. Куряче філе, ріпчасту та зелену цибулю дрібно нарізати. Картоплю та сир натерти, додати спеції, сіль і олію, перемішати. Тісто поділити на 4 частини, кожну тонко розкачати. Змішати розтоплене масло з майонезом і змастити пласти. Розподілити начинку, скрутити рулетами та сформувати равлики. Викласти заготовки на деко з пергаментом, злегка розкачати, змастити збитим яйцем. Випікати при 200 °C приблизно 30–35 хвилин до рум’яної скоринки.

Ділимося іншими смачними рецептами страв на сніданок

Смачні ліниві пиріжки із сиром і зеленню на пательні за 10 хвилин.

Рецепт лінивих пельменів "Подушечки", які дуже швидко готувати.

Ніжні та пухкі панкейки на молоці, які можна приготувати всього за 15 хвилин.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Лінива піца за 15 хвилин, для якої знадобиться три тортильї.