Хачапурі на кефірі з моцарелою за 10 хвилин: рецепт сніданку на сковороді

Хачапурі на кефірі з моцарелою. Фото: кадр з відео

Хачапурі на кефірі — чудова ідея для ситного домашнього сніданку без духовки. Коржики виходять рум'яними зовні, м'якими всередині, а під тонким шаром тіста ховається багато розплавленого сиру. І готується все на звичайній сухій сковороді.

Рецептом поділилася українська блогерка Luda Easy Cook, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться

Інгредієнти розраховані на чотири хачапурі.

Для тіста:

кефір — 280 г;

яєчний жовток — 1 шт.;

олія — 25 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

розпушувач — 10 г;

борошно — 400 г.

Для начинки:

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моцарела — 320 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — за смаком;

орегано — ½ ч. л.;

вершкове масло — 20 г.

Усі інгредієнти для тіста мають бути кімнатної температури.

Хачапурі на кефірі з моцарелою. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

У глибоку миску влийте кефір кімнатної температури. Додайте яєчний жовток, сіль, цукор та олію. Добре перемішайте. Просійте приблизно половину борошна разом із розпушувачем та перемішайте. Поступово додайте решту борошна і почніть замішувати тісто руками. Готове тісто має вийти ніжним та м'яким. Накрийте його та залиште відпочити на столі приблизно на 20 хвилин. Тим часом приготуйте начинку. Моцарелу натріть на крупній тертці, додайте яйце, трохи солі та орегано. Перемішайте. Розділіть сирну начинку на чотири однакові частини та сформуйте кульки — так буде зручніше збирати хачапурі. Тісто також розділіть на чотири частини приблизно по 180 г кожна. Сформуйте кульки, накрийте харчовою плівкою та залиште ще на 5 хвилин. Візьміть одну частину тіста та трохи розкачайте. У центр викладіть кульку сирної начинки. Зберіть краї тіста зверху наче мішечок та добре защипніть. Переверніть заготовку швом донизу й обережно розкачайте качалкою у коржик діаметром близько 20 см. Добре розігрійте суху сковороду без олії. Викладіть хачапурі та готуйте на середньому вогні під кришкою до золотистого кольору. Переверніть коржик на інший бік. Під час приготування його можна перевернути ще кілька разів, щоб тісто рівномірно пропеклося, а сир усередині добре розплавився. Один хачапурі готується на сковороді приблизно 6 хвилин. Так само обсмажте решту коржиків. Готові гарячі хачапурі одразу змастіть вершковим маслом.

Подавайте теплими, поки сир усередині залишається м'яким і тягучим.

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