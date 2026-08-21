Хачапури на кефире с моцареллой за 10 минут: рецепт завтрака на сковороде

Хачапури на кефире с моцареллой. Фото: кадр с видео

Хачапури на кефире — отличная идея для сытного домашнего завтрака без духовки. Лепешки получаются румяными снаружи, мягкими внутри, а под тонким слоем теста скрывается много расплавленного сыра. И готовится все на обычной сухой сковороде.

Рецептом поделилась украинская блогерша Luda Easy Cook, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится

Ингредиенты рассчитаны на четыре хачапури.

Для теста:

кефир — 280 г;

яичный желток — 1 шт.;

растительное масло — 25 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 400 г.

Для начинки:

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моцарелла — 320 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

орегано — ½ ч. л.;

сливочное масло — 20 г.

Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры.

Хачапури на кефире с моцареллой. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры. Добавьте яичный желток, соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешайте. Просейте примерно половину муки вместе с разрыхлителем и перемешайте. Постепенно добавьте оставшуюся муку и начните замешивать тесто руками. Готовое тесто должно получиться нежным и мягким. Накройте его и оставьте отдохнуть на столе примерно на 20 минут. Тем временем приготовьте начинку. Натрите моцареллу на крупной терке, добавьте яйцо, немного соли и орегано. Перемешайте. Разделите сырную начинку на четыре одинаковые части и сформируйте шарики — так будет удобнее собирать хачапури. Тесто также разделите на четыре части примерно по 180 г каждая. Сформируйте шарики, накройте пищевой пленкой и оставьте еще на 5 минут. Возьмите одну часть теста и немного раскатайте. В центр выложите шарик сырной начинки. Соберите края теста сверху, как мешочек, и хорошо зажмите. Переверните заготовку швом вниз и осторожно раскатайте скалкой в лепешку диаметром около 20 см. Хорошо разогрейте сухую сковороду без масла. Выложите хачапури и готовьте на среднем огне под крышкой до золотистого цвета. Переверните лепешку на другую сторону. Во время приготовления ее можно перевернуть ещё несколько раз, чтобы тесто равномерно пропеклось, а сыр внутри хорошо расплавился. Один хачапури готовится на сковороде примерно 6 минут. Так же обжарьте остальные лепешки. Готовые горячие хачапури сразу смажьте сливочным маслом.

Подавайте теплыми, пока сыр внутри остается мягким и тягучим.

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