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Главная Вкус Ленивые хачапури с фаршем за 35 минут: рецепт на завтрак

Ленивые хачапури с фаршем за 35 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
4 октября 2026 05:04
Хачапури с курицей и сыром: простая домашняя выпечка с сочной начинкой
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Эти хачапури не требуют сложной работы с тестом, а начинка готовится из доступных продуктов. Достаточно сформировать рулетики, скрутить их в виде улиток, раскатать и запечь до появления румяной корочки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • вода — 300 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сухие дрожжи — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 50 г;
  • мука — 500–600 г.

Для начинки:

  • куриное филе — 500 г;
  • лук — 3 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • сырой картофель — 2 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • соль, зира, черный перец, кориандр, базилик, кинза, паприка — по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Для смазывания:

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  • растопленное сливочное масло — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.
рецепт лінивих хачапурі на сніданок
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать воду с солью, сахаром, яйцом и дрожжами.
  2. Добавить растительное масло, постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить на 15 минут.
  3. Куриное филе, репчатый и зеленый лук мелко нарезать.
  4. Картофель и сыр натереть, добавить специи, соль и растительное масло, перемешать.
  5. Тесто разделить на 4 части, каждую тонко раскатать.
  6. Смешать растопленное масло с майонезом и смазать пласты.
  7. Распределить начинку, скрутить рулетами и сформировать улитки.
  8. Выложить заготовки на противень с пергаментом, слегка раскатать, смазать взбитым яйцом.
  9. Выпекать при 200 °C примерно 30–35 минут до появления румяной корочки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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