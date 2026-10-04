Хачапури с курицей и сыром: простая домашняя выпечка с сочной начинкой

Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Эти хачапури не требуют сложной работы с тестом, а начинка готовится из доступных продуктов. Достаточно сформировать рулетики, скрутить их в виде улиток, раскатать и запечь до появления румяной корочки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вода — 300 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

сухие дрожжи — 1 ч. л.;

растительное масло — 50 г;

мука — 500–600 г.

Для начинки:

куриное филе — 500 г;

лук — 3 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

сырой картофель — 2 шт.;

твердый сыр — 150 г;

соль, зира, черный перец, кориандр, базилик, кинза, паприка — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Для смазывания:

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растопленное сливочное масло — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать воду с солью, сахаром, яйцом и дрожжами. Добавить растительное масло, постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить на 15 минут. Куриное филе, репчатый и зеленый лук мелко нарезать. Картофель и сыр натереть, добавить специи, соль и растительное масло, перемешать. Тесто разделить на 4 части, каждую тонко раскатать. Смешать растопленное масло с майонезом и смазать пласты. Распределить начинку, скрутить рулетами и сформировать улитки. Выложить заготовки на противень с пергаментом, слегка раскатать, смазать взбитым яйцом. Выпекать при 200 °C примерно 30–35 минут до появления румяной корочки.

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