Хачапури с курицей и сыром: простая домашняя выпечка с сочной начинкой

Ленивые хачапури с фаршем за 35 минут: рецепт на завтрак
Эти хачапури не требуют сложной работы с тестом, а начинка готовится из доступных продуктов. Достаточно сформировать рулетики, скрутить их в виде улиток, раскатать и запечь до появления румяной корочки.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 300 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сухие дрожжи — 1 ч. л.;
- растительное масло — 50 г;
- мука — 500–600 г.
Для начинки:
- куриное филе — 500 г;
- лук — 3 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- сырой картофель — 2 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- соль, зира, черный перец, кориандр, базилик, кинза, паприка — по вкусу;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для смазывания:
- растопленное сливочное масло — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Смешать воду с солью, сахаром, яйцом и дрожжами.
- Добавить растительное масло, постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить на 15 минут.
- Куриное филе, репчатый и зеленый лук мелко нарезать.
- Картофель и сыр натереть, добавить специи, соль и растительное масло, перемешать.
- Тесто разделить на 4 части, каждую тонко раскатать.
- Смешать растопленное масло с майонезом и смазать пласты.
- Распределить начинку, скрутить рулетами и сформировать улитки.
- Выложить заготовки на противень с пергаментом, слегка раскатать, смазать взбитым яйцом.
- Выпекать при 200 °C примерно 30–35 минут до появления румяной корочки.
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