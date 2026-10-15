«Ленивые» хачапури на сковороде: блинчики с курицей и тягучей моцареллой

Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные блинчики с начинкой и тягучей моцареллой станут отличной альтернативой привычным хачапури. Овощи придают сочность, а специи — приятную пикантность.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для начинки):

варёное куриное мясо — 1 стакан;

сладкий перец трех цветов — по 1 ст. л. каждого;

варёная кукуруза — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

имбирь и чеснок — 1 ч. л.;

зеленый перец чили — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

пластинки чили — ½ ч. л.;

мука — 1 ст. л.;

молоко — ½ стакана;

соевый соус — 1 ч. л.;

уксус — 1 ч. л.;

майонез — 2 ч. л.;

моцарелла — по вкусу.

Для блинов:

мука — 1 стакан;

молоко — ¼ стакана;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Измельчить имбирь, чеснок, чили и сладкий перец. Обжарить на масле вместе с кукурузой, добавить куриное мясо, соль и хлопья чили. Добавить муку, перемешать, влить молоко и прогреть до загустения. Добавить соевый соус, уксус и майонез. Смешать муку, молоко, яйцо и соль до получения однородного жидкого теста. На смазанной маслом сковороде испечь тонкие блинчики. На край каждого блинчика выложить куриную начинку и тёртую моцареллу. Сложить пополам и обжарить с обеих сторон, пока сыр не расплавится, а блинчики не станут золотистыми. Подавать горячими.

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