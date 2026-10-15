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Главная Вкус Ленивые хачапури от "Бабушки Гали" за 20 минут: рецепт на завтрак

Ленивые хачапури от "Бабушки Гали" за 20 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
15 октября 2026 05:04
«Ленивые» хачапури на сковороде: блинчики с курицей и тягучей моцареллой
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные блинчики с начинкой и тягучей моцареллой станут отличной альтернативой привычным хачапури. Овощи придают сочность, а специи — приятную пикантность.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для начинки):

  • варёное куриное мясо — 1 стакан;
  • сладкий перец трех цветов — по 1 ст. л. каждого;
  • варёная кукуруза — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • имбирь и чеснок — 1 ч. л.;
  • зеленый перец чили — 2 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • пластинки чили — ½ ч. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • молоко — ½ стакана;
  • соевый соус — 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • майонез — 2 ч. л.;
  • моцарелла — по вкусу.

Для блинов:

  • мука — 1 стакан;
  • молоко — ¼ стакана;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
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Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Измельчить имбирь, чеснок, чили и сладкий перец.
  2. Обжарить на масле вместе с кукурузой, добавить куриное мясо, соль и хлопья чили.
  3. Добавить муку, перемешать, влить молоко и прогреть до загустения. Добавить соевый соус, уксус и майонез.
  4. Смешать муку, молоко, яйцо и соль до получения однородного жидкого теста.
  5. На смазанной маслом сковороде испечь тонкие блинчики.
  6. На край каждого блинчика выложить куриную начинку и тёртую моцареллу.
  7. Сложить пополам и обжарить с обеих сторон, пока сыр не расплавится, а блинчики не станут золотистыми. Подавать горячими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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