«Ленивые» хачапури на сковороде: блинчики с курицей и тягучей моцареллой

Ленивые хачапури от "Бабушки Гали" за 20 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
15 октября 2026 05:04
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua
Нежные блинчики с начинкой и тягучей моцареллой станут отличной альтернативой привычным хачапури. Овощи придают сочность, а специи — приятную пикантность.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится (для начинки):
- варёное куриное мясо — 1 стакан;
- сладкий перец трех цветов — по 1 ст. л. каждого;
- варёная кукуруза — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- имбирь и чеснок — 1 ч. л.;
- зеленый перец чили — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- пластинки чили — ½ ч. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- молоко — ½ стакана;
- соевый соус — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ч. л.;
- майонез — 2 ч. л.;
- моцарелла — по вкусу.
Для блинов:
- мука — 1 стакан;
- молоко — ¼ стакана;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Измельчить имбирь, чеснок, чили и сладкий перец.
- Обжарить на масле вместе с кукурузой, добавить куриное мясо, соль и хлопья чили.
- Добавить муку, перемешать, влить молоко и прогреть до загустения. Добавить соевый соус, уксус и майонез.
- Смешать муку, молоко, яйцо и соль до получения однородного жидкого теста.
- На смазанной маслом сковороде испечь тонкие блинчики.
- На край каждого блинчика выложить куриную начинку и тёртую моцареллу.
- Сложить пополам и обжарить с обеих сторон, пока сыр не расплавится, а блинчики не станут золотистыми. Подавать горячими.
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