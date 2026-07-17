Хачапури из кабачков на завтрак за 10 минут: без замешивания теста

Хачапури из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В сезон молодых кабачков хочется готовить простые, но вкусные блюда, и этот рецепт станет одним из любимых. Сочетание кабачков, нескольких видов сыра и специй создает нежную начинку и аппетитную золотистую корочку. Такие хачапури готовятся быстро, без дрожжей и без длительного замешивания теста.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 1 кг;

соль — 2 ч. л. без горки + щепотка для яиц;

яйца — 4 шт.;

творог — 400 г;

твердый сыр — 120 г;

моцарелла или сулугуни — 180 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

овсяные хлопья — 40 г;

мука — 70 г;

разрыхлитель — 1 ч. л. (по желанию);

сухой чеснок, копченая паприка, черный перец — по вкусу.

Приготовление хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5–10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость. Яйца взбить с щепоткой соли, добавить творог, натертую моцареллу и твёрдый сыр. Перемешать. Добавить отжатые кабачки, муку, крахмал и измельченные овсяные хлопья. Приправить чесноком, паприкой и перцем. Масса должна быть густой и хорошо держать форму. Разделить смесь на части. На слегка смазанной сковороде сформировать лепешки толщиной примерно 1 см. Жарить на среднем огне под крышкой 2 минуты, затем ещё немного без крышки до румяности. Перевернуть и повторить обжаривание с другой стороны. Готовые кабачковые хачапури подавать горячими со сметаной, чесночным соусом или просто к чаю.

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