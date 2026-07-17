Хачапури из кабачков на завтрак за 10 минут: без замешивания теста
В сезон молодых кабачков хочется готовить простые, но вкусные блюда, и этот рецепт станет одним из любимых. Сочетание кабачков, нескольких видов сыра и специй создает нежную начинку и аппетитную золотистую корочку. Такие хачапури готовятся быстро, без дрожжей и без длительного замешивания теста.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 1 кг;
- соль — 2 ч. л. без горки + щепотка для яиц;
- яйца — 4 шт.;
- творог — 400 г;
- твердый сыр — 120 г;
- моцарелла или сулугуни — 180 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- овсяные хлопья — 40 г;
- мука — 70 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л. (по желанию);
- сухой чеснок, копченая паприка, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5–10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Яйца взбить с щепоткой соли, добавить творог, натертую моцареллу и твёрдый сыр. Перемешать.
- Добавить отжатые кабачки, муку, крахмал и измельченные овсяные хлопья.
- Приправить чесноком, паприкой и перцем. Масса должна быть густой и хорошо держать форму.
- Разделить смесь на части. На слегка смазанной сковороде сформировать лепешки толщиной примерно 1 см.
- Жарить на среднем огне под крышкой 2 минуты, затем ещё немного без крышки до румяности.
- Перевернуть и повторить обжаривание с другой стороны.
- Готовые кабачковые хачапури подавать горячими со сметаной, чесночным соусом или просто к чаю.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков
Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.
Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.
Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.
Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.
Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.
Читайте Новини.live!