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Главная Вкус Конфеты из яблок "Хит осени 2026": все будут спрашивать, где их купили

Конфеты из яблок "Хит осени 2026": все будут спрашивать, где их купили

Ua ru
10 сентября 2026 03:04
Конфеты из яблок: осенний десерт с нежной начинкой и шоколадом
Конфеты из яблок. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные яблочные конфеты легко приготовить дома, а выглядят они так, будто их только что достали из красивой коробки. Сладкое яблочное пюре, арахисовая основа и шоколадная оболочка создают удачное сочетание, от которого трудно отказаться.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблочное пюре — 100 г;
  • сахар — 35–40 г;
  • арахисовая мука — 150 г;
  • чёрный шоколад — 80 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.
рецепт яблучних цукерок
Приготовление конфет. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки мелко нарезать, переложить в кастрюлю, добавить сахар и тушить до мягкости.
  2. Измельчить блендером и перетереть через сито.
  3. К арахисовой муке добавить охлаждённое яблочное пюре и перемешать до получения пластичной массы, которая хорошо держит форму.
  4. Сформировать 12 шариков и поставить в холодильник.
  5. Шоколад растопить с маслом, периодически перемешивая.
  6. Охлажденные конфеты окунуть в шоколад, выложить на пергамент и снова охладить до застывания.
  7. По желанию сахар можно не добавлять, если яблоки достаточно сладкие.

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десерт яблоки рецепт конфеты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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