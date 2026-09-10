Конфеты из яблок: осенний десерт с нежной начинкой и шоколадом

Конфеты из яблок. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные яблочные конфеты легко приготовить дома, а выглядят они так, будто их только что достали из красивой коробки. Сладкое яблочное пюре, арахисовая основа и шоколадная оболочка создают удачное сочетание, от которого трудно отказаться.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

яблочное пюре — 100 г;

сахар — 35–40 г;

арахисовая мука — 150 г;

чёрный шоколад — 80 г;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление конфет. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яблоки мелко нарезать, переложить в кастрюлю, добавить сахар и тушить до мягкости. Измельчить блендером и перетереть через сито. К арахисовой муке добавить охлаждённое яблочное пюре и перемешать до получения пластичной массы, которая хорошо держит форму. Сформировать 12 шариков и поставить в холодильник. Шоколад растопить с маслом, периодически перемешивая. Охлажденные конфеты окунуть в шоколад, выложить на пергамент и снова охладить до застывания. По желанию сахар можно не добавлять, если яблоки достаточно сладкие.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.