Конфеты из яблок: осенний десерт с нежной начинкой и шоколадом

Конфеты из яблок "Хит осени 2026": все будут спрашивать, где их купили
Ua ru
10 сентября 2026 03:04
Конфеты из яблок. Фото: gospodynka.com.ua
Нежные яблочные конфеты легко приготовить дома, а выглядят они так, будто их только что достали из красивой коробки. Сладкое яблочное пюре, арахисовая основа и шоколадная оболочка создают удачное сочетание, от которого трудно отказаться.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблочное пюре — 100 г;
- сахар — 35–40 г;
- арахисовая мука — 150 г;
- чёрный шоколад — 80 г;
- растительное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Яблоки мелко нарезать, переложить в кастрюлю, добавить сахар и тушить до мягкости.
- Измельчить блендером и перетереть через сито.
- К арахисовой муке добавить охлаждённое яблочное пюре и перемешать до получения пластичной массы, которая хорошо держит форму.
- Сформировать 12 шариков и поставить в холодильник.
- Шоколад растопить с маслом, периодически перемешивая.
- Охлажденные конфеты окунуть в шоколад, выложить на пергамент и снова охладить до застывания.
- По желанию сахар можно не добавлять, если яблоки достаточно сладкие.
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