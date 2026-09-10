Цукерки з яблук: осінній десерт з ніжною начинкою та шоколадом

Цукерки з яблук "Хіт осені 2026": всі питатимуть де купили
Ua ru
10 вересня 2026 03:04
Цукерки з яблук. Фото: gospodynka.com.ua
Ніжні яблучні цукерки легко приготувати вдома, а виглядають вони так, ніби їх щойно дістали з красивої коробки. Солодке яблучне пюре, арахісова основа та шоколадна оболонка створюють вдале поєднання, від якого важко відмовитися.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблучне пюре — 100 г;
- цукор — 35–40 г;
- арахісове борошно — 150 г;
- чорний шоколад — 80 г;
- олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Яблука дрібно нарізати, перекласти в каструлю, додати цукор і тушкувати до м’якості.
- Подрібнити блендером та перетерти через сито.
- До арахісового борошна додати охолоджене яблучне пюре та вимішати до пластичної маси, яка добре тримає форму.
- Сформувати 12 кульок і поставити в холодильник.
- Шоколад розтопити з олією, періодично перемішуючи.
- Охолоджені цукерки занурити в шоколад, викласти на пергамент і знову охолодити до застигання.
- За бажанням цукор можна не додавати, якщо яблука достатньо солодкі.
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