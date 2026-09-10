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Головна Смак Цукерки з яблук "Хіт осені 2026": всі питатимуть де купили

Цукерки з яблук "Хіт осені 2026": всі питатимуть де купили

Ua ru
10 вересня 2026 03:04
Цукерки з яблук: осінній десерт з ніжною начинкою та шоколадом
Цукерки з яблук. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні яблучні цукерки легко приготувати вдома, а виглядають вони так, ніби їх щойно дістали з красивої коробки. Солодке яблучне пюре, арахісова основа та шоколадна оболонка створюють вдале поєднання, від якого важко відмовитися.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблучне пюре — 100 г;
  • цукор — 35–40 г;
  • арахісове борошно — 150 г;
  • чорний шоколад — 80 г;
  • олія — 1 ст. л.
рецепт яблучних цукерок
Приготування цукерок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука дрібно нарізати, перекласти в каструлю, додати цукор і тушкувати до м’якості.
  2. Подрібнити блендером та перетерти через сито.
  3. До арахісового борошна додати охолоджене яблучне пюре та вимішати до пластичної маси, яка добре тримає форму.
  4. Сформувати 12 кульок і поставити в холодильник.
  5. Шоколад розтопити з олією, періодично перемішуючи.
  6. Охолоджені цукерки занурити в шоколад, викласти на пергамент і знову охолодити до застигання.
  7. За бажанням цукор можна не додавати, якщо яблука достатньо солодкі.

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десерт яблука рецепт цукерки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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