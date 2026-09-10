Цукерки з яблук: осінній десерт з ніжною начинкою та шоколадом

Цукерки з яблук. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні яблучні цукерки легко приготувати вдома, а виглядають вони так, ніби їх щойно дістали з красивої коробки. Солодке яблучне пюре, арахісова основа та шоколадна оболонка створюють вдале поєднання, від якого важко відмовитися.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблучне пюре — 100 г;

цукор — 35–40 г;

арахісове борошно — 150 г;

чорний шоколад — 80 г;

олія — 1 ст. л.

Приготування цукерок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яблука дрібно нарізати, перекласти в каструлю, додати цукор і тушкувати до м’якості. Подрібнити блендером та перетерти через сито. До арахісового борошна додати охолоджене яблучне пюре та вимішати до пластичної маси, яка добре тримає форму. Сформувати 12 кульок і поставити в холодильник. Шоколад розтопити з олією, періодично перемішуючи. Охолоджені цукерки занурити в шоколад, викласти на пергамент і знову охолодити до застигання. За бажанням цукор можна не додавати, якщо яблука достатньо солодкі.

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