Яблучний торт на сковороді без борошна: ніжний десерт з вівсянки

Торт з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей варіант стане вдалим вибором, коли хочеться приготувати домашній торт без тривалого випікання. Яблука та кориця надають коржам приємного аромату, а ніжний крем і журавлина роблять смак більш насиченим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 3 шт. (300 г очищених);

яйця — 3 шт.;

цукор — 60 г ;

дрібні вівсяні пластівці — 150 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

сіль — 1 щіпка;

мелена кориця — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

молоко — 100 мл.

Для крему:

кисломолочний сир — 350 г;

цукрова пудра або цукор — 60 г;

грецький йогурт або сметана — 300 г;

ванільний цукор — 10 г;

в’ялена журавлина — 150 г;

горіхи — 15–20 г.

Вівсяний корж. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Очищені яблука подрібніть блендером у пюре. Додайте яйця, цукор, вівсянку, розпушувач, сіль, корицю, олію та молоко. Перемішайте й залиште на 10 хвилин. Журавлину залийте гарячою водою на 10 хвилин, потім обсушіть. На сухій сковороді діаметром близько 20 см випікайте коржі на мінімальному вогні під кришкою приблизно 5 хвилин. Переверніть за допомогою тарілки та готуйте ще 2–3 хвилини. Має вийти близько 6 коржів. Повністю охолодіть. Для крему збийте кисломолочний сир із цукром, ваніллю та йогуртом або сметаною до однорідності. Зберіть торт: кожен корж змащуйте кремом і посипайте журавлиною. Верхній корж також покрийте кремом та прикрасьте подрібненими горіхами й журавлиною. Поставте десерт у холодильник щонайменше на 2–3 години, а краще — на ніч.

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