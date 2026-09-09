Яблочный торт на сковороде без муки: нежный десерт из овсянки

Торт с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот вариант станет удачным выбором, когда хочется приготовить домашний торт без длительной выпечки. Яблоки и корица придают коржам приятный аромат, а нежный крем и клюква делают вкус более насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

яблоки — 3 шт. (300 г очищенных);

яйца — 3 шт.;

сахар — 60 г;

мелкие овсяные хлопья — 150 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

молотая корица — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

молоко — 100 мл.

Для крема:

творог — 350 г;

сахарная пудра или сахар — 60 г;

греческий йогурт или сметана — 300 г;

ванильный сахар — 10 г;

сушеная клюква — 150 г;

орехи — 15–20 г.

Овсяный корж. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Очищенные яблоки измельчите блендером в пюре. Добавьте яйца, сахар, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, корицу, растительное масло и молоко. Перемешайте и оставьте на 10 минут. Клюкву залейте горячей водой на 10 минут, затем просушите. На сухой сковороде диаметром около 20 см выпекайте лепешки на минимальном огне под крышкой примерно 5 минут. Переверните с помощью тарелки и готовьте еще 2–3 минуты. Должно получиться около 6 коржей. Полностью остудите. Для крема взбейте творог с сахаром, ванилью и йогуртом или сметаной до однородной консистенции. Соберите торт: каждый корж смазывайте кремом и посыпайте клюквой. Верхний корж также покройте кремом и украсьте измельченными орехами и клюквой. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 2–3 часа, а лучше — на ночь.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.