Яблочный торт на сковороде без муки: нежный десерт из овсянки

Торт на сковороде за 30 минут: понадобятся овсянка и яблоки
Ua ru
9 сентября 2026 03:04
Торт с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua
Этот вариант станет удачным выбором, когда хочется приготовить домашний торт без длительной выпечки. Яблоки и корица придают коржам приятный аромат, а нежный крем и клюква делают вкус более насыщенным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 3 шт. (300 г очищенных);
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 60 г;
- мелкие овсяные хлопья — 150 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- молоко — 100 мл.
Для крема:
- творог — 350 г;
- сахарная пудра или сахар — 60 г;
- греческий йогурт или сметана — 300 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- сушеная клюква — 150 г;
- орехи — 15–20 г.
Способ приготовления
- Очищенные яблоки измельчите блендером в пюре.
- Добавьте яйца, сахар, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, корицу, растительное масло и молоко. Перемешайте и оставьте на 10 минут.
- Клюкву залейте горячей водой на 10 минут, затем просушите.
- На сухой сковороде диаметром около 20 см выпекайте лепешки на минимальном огне под крышкой примерно 5 минут.
- Переверните с помощью тарелки и готовьте еще 2–3 минуты. Должно получиться около 6 коржей. Полностью остудите.
- Для крема взбейте творог с сахаром, ванилью и йогуртом или сметаной до однородной консистенции.
- Соберите торт: каждый корж смазывайте кремом и посыпайте клюквой.
- Верхний корж также покройте кремом и украсьте измельченными орехами и клюквой.
- Поставьте десерт в холодильник как минимум на 2–3 часа, а лучше — на ночь.
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