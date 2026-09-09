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Главная Вкус Торт на сковороде за 30 минут: понадобятся овсянка и яблоки

Торт на сковороде за 30 минут: понадобятся овсянка и яблоки

Ua ru
9 сентября 2026 03:04
Яблочный торт на сковороде без муки: нежный десерт из овсянки
Торт с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот вариант станет удачным выбором, когда хочется приготовить домашний торт без длительной выпечки. Яблоки и корица придают коржам приятный аромат, а нежный крем и клюква делают вкус более насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 3 шт. (300 г очищенных);
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • мелкие овсяные хлопья — 150 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка;
  • молотая корица — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • молоко — 100 мл.

Для крема:

  • творог — 350 г;
  • сахарная пудра или сахар — 60 г;
  • греческий йогурт или сметана — 300 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сушеная клюква — 150 г;
  • орехи — 15–20 г.
рецепт торта на сковороді
Овсяный корж. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Очищенные яблоки измельчите блендером в пюре.
  2. Добавьте яйца, сахар, овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, корицу, растительное масло и молоко. Перемешайте и оставьте на 10 минут.
  3. Клюкву залейте горячей водой на 10 минут, затем просушите.
  4. На сухой сковороде диаметром около 20 см выпекайте лепешки на минимальном огне под крышкой примерно 5 минут.
  5. Переверните с помощью тарелки и готовьте еще 2–3 минуты. Должно получиться около 6 коржей. Полностью остудите.
  6. Для крема взбейте творог с сахаром, ванилью и йогуртом или сметаной до однородной консистенции.
  7. Соберите торт: каждый корж смазывайте кремом и посыпайте клюквой.
  8. Верхний корж также покройте кремом и украсьте измельченными орехами и клюквой.
  9. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 2–3 часа, а лучше — на ночь.

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яблоки торт рецепт овсянка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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