Консервированная кукуруза на зиму в 3 л банках: кочаны как свежие
12 августа 2026 12:04
Консервированная кукуруза. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот способ заготовки отлично подойдет тем, кто хочет сохранить кукурузу не зернами, а целыми початками. Она получается сочной, аппетитной и хорошо подходит для зимнего стола. Главное — тщательно подготовить початки и соблюсти время стерилизации.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кукуруза — 6 початков;
- сахар — 4 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 3 ст. л.;
- вода — по мере необходимости.
Способ приготовления
- Кукурузу очистить от листьев и волокон, промыть и варить в воде около 30 минут до мягкости, затем остудить.
- По мере необходимости подрезать початки, чтобы они поместились в банки.
- Плотно уложить их вертикально в стерилизованные банки.
- Добавить сахар, соль и уксус, после чего залить кукурузу чистой водой до самого верха.
- Накрыть банки крышками и стерилизовать в кастрюле с водой, положив на дно полотенце.
- Трехлитровые банки стерилизовать около 30 минут, полуторалитровые — примерно 20 минут.
- Готовые банки плотно закрутить, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами
Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.
Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.
Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.
Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.
Читайте Новини.live!