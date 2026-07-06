Котлеты из кабачков за 20 минут: понадобится 4 ст. л. овсянки
В сезон молодых кабачков самое время готовить простые и вкусные блюда для всей семьи. Эти кабачковые котлеты получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а овсяные хлопья делают их особенно сочными и помогают хорошо держать форму. Подавать их лучше всего с ароматным соусом на основе сметаны или йогурта.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- петрушка — небольшой пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- овсяные хлопья — 4 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- прованские травы — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Для соуса:
- сметана или натуральный йогурт — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- укроп — небольшой пучок;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, после чего хорошо отжать.
- Морковь, картофель и сыр натереть, смешать с кабачком, добавить яйца, измельченную петрушку, чеснок, соль, перец, паприку и прованские травы.
- Овсяные хлопья измельчить до состояния крошки, добавить к овощной массе и оставить на 15 минут.
- Сформировать котлеты, обвалять их в муке и обжарить на разогретой сковороде с маслом по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
- Для соуса смешать сметану или йогурт с майонезом, добавить измельчённый укроп, сушёный чеснок и копчёную паприку.
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