Крабовый салат "Татьяна": на лето вместо "Оливье" и "Шубы"
Этот салат станет отличной альтернативой привычным тяжелым праздничным блюдам в теплое время года. Он готовится буквально за несколько минут, получается ярким, сочным и достаточно сытным. Сочетание сладковатой кукурузы и пикантной моркови по-корейски делает вкус особенно интересным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 100 г;
- варёные яйца — 2 шт.;
- морковь по-корейски — 100 г;
- консервированная кукуруза — 140 г;
- майонез или сметана — по вкусу.
Способ приготовления
- Крабовые палочки и вареные яйца нарезать небольшими кубиками.
- Добавить морковь по-корейски и консервированную кукурузу.
- Заправить салат майонезом или сметаной и хорошо перемешать.
- Перед подачей по желанию можно немного охладить салат в холодильнике.
- Салат получается нежным, сочным и ярким. Он прекрасно подходит для летнего обеда, лёгкого ужина или быстрого угощения гостей.
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