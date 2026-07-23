Ua
Главная Вкус Квашеные огурцы и помидоры в 1 банке: рецепт заготовки с вкусным рассолом

Квашеные огурцы и помидоры в 1 банке: рецепт заготовки с вкусным рассолом

23 июля 2026 15:44
Огурцы и помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если не можете выбрать между квашеными огурцами и помидорами, приготовьте их вместе. Овощи прекрасно сочетаются в одной банке, получаются хрустящими, сочными, а рассол — настолько вкусным, что его выпивают до последней капли.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобятся:

  • небольшие огурцы;
  • небольшие плотные помидоры;
  • укроп;
  • петрушка;
  • листья хрена;
  • листья смородины;
  • листья вишни;
  • листья винограда;
  • чеснок;
  • соль — 1 ст. л. на 1 л воды.
Ингредиенты для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Подготовить банки и крышки. На дно выложить укроп, петрушку, листья, а также несколько зубчиков чеснока.
  2. Плотно уложить огурцы, сверху выложить помидоры.
  3. Добавить соль из расчёта 1 столовая ложка на литр банки.
  4. Залить овощи холодной водой, по желанию накрыть сверху виноградными листьями и закрыть капроновыми крышками.
  5. Оставить банки в прохладном месте на 2–3 недели.
  6. Через 5–7 дней начнётся естественное брожение — рассол помутнеет и появится пена.
  7. По окончании брожения при необходимости слить немного рассола, протереть края банок, заменить крышки на чистые и поставить заготовку на хранение.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.