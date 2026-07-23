Квашеные огурцы и помидоры в 1 банке: рецепт заготовки с вкусным рассолом
23 июля 2026 15:44
Огурцы и помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua
Если не можете выбрать между квашеными огурцами и помидорами, приготовьте их вместе. Овощи прекрасно сочетаются в одной банке, получаются хрустящими, сочными, а рассол — настолько вкусным, что его выпивают до последней капли.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобятся:
- небольшие огурцы;
- небольшие плотные помидоры;
- укроп;
- петрушка;
- листья хрена;
- листья смородины;
- листья вишни;
- листья винограда;
- чеснок;
- соль — 1 ст. л. на 1 л воды.
Способ приготовления
- Подготовить банки и крышки. На дно выложить укроп, петрушку, листья, а также несколько зубчиков чеснока.
- Плотно уложить огурцы, сверху выложить помидоры.
- Добавить соль из расчёта 1 столовая ложка на литр банки.
- Залить овощи холодной водой, по желанию накрыть сверху виноградными листьями и закрыть капроновыми крышками.
- Оставить банки в прохладном месте на 2–3 недели.
- Через 5–7 дней начнётся естественное брожение — рассол помутнеет и появится пена.
- По окончании брожения при необходимости слить немного рассола, протереть края банок, заменить крышки на чистые и поставить заготовку на хранение.
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