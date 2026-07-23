Квашеные огурцы и помидоры в 1 банке: рецепт заготовки с вкусным рассолом

Огурцы и помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если не можете выбрать между квашеными огурцами и помидорами, приготовьте их вместе. Овощи прекрасно сочетаются в одной банке, получаются хрустящими, сочными, а рассол — настолько вкусным, что его выпивают до последней капли.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобятся:

небольшие огурцы;

небольшие плотные помидоры;

укроп;

петрушка;

листья хрена;

листья смородины;

листья вишни;

листья винограда;

чеснок;

соль — 1 ст. л. на 1 л воды.

Ингредиенты для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Подготовить банки и крышки. На дно выложить укроп, петрушку, листья, а также несколько зубчиков чеснока. Плотно уложить огурцы, сверху выложить помидоры. Добавить соль из расчёта 1 столовая ложка на литр банки. Залить овощи холодной водой, по желанию накрыть сверху виноградными листьями и закрыть капроновыми крышками. Оставить банки в прохладном месте на 2–3 недели. Через 5–7 дней начнётся естественное брожение — рассол помутнеет и появится пена. По окончании брожения при необходимости слить немного рассола, протереть края банок, заменить крышки на чистые и поставить заготовку на хранение.

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