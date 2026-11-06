Ленивые пирожки с колбасой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт особенно удобен для завтрака или быстрого перекуса. Тесто получается густым, начинка равномерно распределяется внутри, а во время жарки пирожки получаются с золотой корочкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кефир 1% — 200 мл;

сырое яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 50 мл;

мука — 180 г;

разрыхлитель — 6 г;

варёная колбаса — 200 г;

варёные яйца — 2 шт.

Пирожки на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В кефир добавить сырое яйцо, соль и растительное масло. Перемешать, всыпать муку с разрыхлителем и замесить густое однородное тесто. Колбасу нарезать мелкими кубиками, вареные яйца натереть на крупной терке. Добавить начинку в тесто и перемешать. Переложить массу в кондитерский мешок. На разогретой сковороде с маслом сформировать небольшие пирожки и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми.

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