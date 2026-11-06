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Главная Вкус Ленивые пирожки с колбасой: для теста потребуется 200 мл кефира и 1 яйцо

Ленивые пирожки с колбасой: для теста потребуется 200 мл кефира и 1 яйцо

Ua ru
6 ноября 2026 22:21
Быстрые пирожки на кефире с колбасой и яйцами: без дрожжей и лепки Фото: gospodynka.com.ua
Ленивые пирожки с колбасой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт особенно удобен для завтрака или быстрого перекуса. Тесто получается густым, начинка равномерно распределяется внутри, а во время жарки пирожки получаются с золотой корочкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • кефир 1% — 200 мл;
  • сырое яйцо — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • мука — 180 г;
  • разрыхлитель — 6 г;
  • варёная колбаса — 200 г;
  • варёные яйца — 2 шт.
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Пирожки на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В кефир добавить сырое яйцо, соль и растительное масло.
  2. Перемешать, всыпать муку с разрыхлителем и замесить густое однородное тесто.
  3. Колбасу нарезать мелкими кубиками, вареные яйца натереть на крупной терке.
  4. Добавить начинку в тесто и перемешать. Переложить массу в кондитерский мешок.
  5. На разогретой сковороде с маслом сформировать небольшие пирожки и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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