Ленивые пирожки с колбасой: для теста потребуется 200 мл кефира и 1 яйцо
Ua ru
6 ноября 2026 22:21
Фото: gospodynka.com.ua
Ленивые пирожки с колбасой. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт особенно удобен для завтрака или быстрого перекуса. Тесто получается густым, начинка равномерно распределяется внутри, а во время жарки пирожки получаются с золотой корочкой.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- кефир 1% — 200 мл;
- сырое яйцо — 1 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — 50 мл;
- мука — 180 г;
- разрыхлитель — 6 г;
- варёная колбаса — 200 г;
- варёные яйца — 2 шт.
Способ приготовления
- В кефир добавить сырое яйцо, соль и растительное масло.
- Перемешать, всыпать муку с разрыхлителем и замесить густое однородное тесто.
- Колбасу нарезать мелкими кубиками, вареные яйца натереть на крупной терке.
- Добавить начинку в тесто и перемешать. Переложить массу в кондитерский мешок.
- На разогретой сковороде с маслом сформировать небольшие пирожки и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми.
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