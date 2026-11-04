Сосиски в тесте на сковороде: рецепт вместо бутербродов
Золотистая корочка, нежное кефирное тесто и тягучий сыр делают это блюдо отличным вариантом для завтрака, перекуса или быстрого ужина. Лучше всего их есть горячими, прямо со сковороды.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 180 мл;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — 400 г;
- соль — по вкусу;
- сосиски — 4 шт.;
- сулугуни или моцарелла — 150 г;
- сливочное масло — 10 г.
Способ приготовления
- Яйцо смешать с кефиром и солью. Добавить соду, постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить на 10–15 минут.
- Сосиски разрезать вдоль, сыр натереть.
- Разделить тесто на порции, раскатать, выложить сосиску и сыр, сформировать пирожки и тщательно защепнуть края.
- Обжарить на сковороде на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки и готовности теста внутри.
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