Сосиски в тесте. Фото: кадр из видео

Золотистая корочка, нежное кефирное тесто и тягучий сыр делают это блюдо отличным вариантом для завтрака, перекуса или быстрого ужина. Лучше всего их есть горячими, прямо со сковороды.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

кефир — 180 мл;

сода — 0,5 ч. л.;

мука — 400 г;

соль — по вкусу;

сосиски — 4 шт.;

сулугуни или моцарелла — 150 г;

сливочное масло — 10 г.

Тесто и сосиска. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйцо смешать с кефиром и солью. Добавить соду, постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить на 10–15 минут. Сосиски разрезать вдоль, сыр натереть. Разделить тесто на порции, раскатать, выложить сосиску и сыр, сформировать пирожки и тщательно защепнуть края. Обжарить на сковороде на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки и готовности теста внутри.

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