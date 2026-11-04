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Главная Вкус Сосиски в тесте на сковороде: рецепт вместо бутербродов

Сосиски в тесте на сковороде: рецепт вместо бутербродов

Ua ru
4 ноября 2026 15:44
Сосиски в сырном тесте на сковороде: быстрый перекус Фото: кадр из видео
Сосиски в тесте. Фото: кадр из видео

Золотистая корочка, нежное кефирное тесто и тягучий сыр делают это блюдо отличным вариантом для завтрака, перекуса или быстрого ужина. Лучше всего их есть горячими, прямо со сковороды.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир — 180 мл;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • мука — 400 г;
  • соль — по вкусу;
  • сосиски — 4 шт.;
  • сулугуни или моцарелла — 150 г;
  • сливочное масло — 10 г.
рецепт сосисок в тісті на сковороді
Тесто и сосиска. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйцо смешать с кефиром и солью. Добавить соду, постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить на 10–15 минут.
  2. Сосиски разрезать вдоль, сыр натереть.
  3. Разделить тесто на порции, раскатать, выложить сосиску и сыр, сформировать пирожки и тщательно защепнуть края.
  4. Обжарить на сковороде на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки и готовности теста внутри.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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