Сосиски в тісті. Фото: кадр з відео

Золотиста скоринка, ніжне кефірне тісто та тягучий сир роблять цю страву чудовим варіантом для сніданку, перекусу або швидкої вечері. Смакує найкраще гарячою, щойно зі сковороди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

кефір — 180 мл;

сода — 0,5 ч. л.;

борошно — 400 г;

сіль — до смаку;

сосиски — 4 шт.;

сулугуні або моцарела — 150 г;

вершкове масло — 10 г.

Тісто та сосиска. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйце змішати з кефіром і сіллю. Додати соду, поступово всипати борошно та замісити м’яке тісто. Залишити на 10–15 хвилин. Сосиски розрізати вздовж, сир натерти. Розділити тісто на порції, розкачати, викласти сосиску та сир, сформувати пиріжки й ретельно защипнути краї. Обсмажити на сковороді на помірному вогні з обох боків до рум’яної скоринки та готовності тіста всередині.

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