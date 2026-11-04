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Головна Смак Сосиски в тісті на сковороді: рецепт замість бутербродів

Сосиски в тісті на сковороді: рецепт замість бутербродів

Ua ru
4 листопада 2026 15:44
Сосиски в сирному тісті на сковороді: швидкий перекус Фото: кадр з відео
Сосиски в тісті. Фото: кадр з відео

Золотиста скоринка, ніжне кефірне тісто та тягучий сир роблять цю страву чудовим варіантом для сніданку, перекусу або швидкої вечері. Смакує найкраще гарячою, щойно зі сковороди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 180 мл;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 400 г;
  • сіль — до смаку;
  • сосиски — 4 шт.;
  • сулугуні або моцарела — 150 г;
  • вершкове масло — 10 г.
рецепт сосисок в тісті на сковороді
Тісто та сосиска. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйце змішати з кефіром і сіллю. Додати соду, поступово всипати борошно та замісити м’яке тісто. Залишити на 10–15 хвилин.
  2. Сосиски розрізати вздовж, сир натерти.
  3. Розділити тісто на порції, розкачати, викласти сосиску та сир, сформувати пиріжки й ретельно защипнути краї.
  4. Обсмажити на сковороді на помірному вогні з обох боків до рум’яної скоринки та готовності тіста всередині.

Ділимося іншими смачними рецептами страв на сніданок

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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