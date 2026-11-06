Ліниві пиріжки з ковбасою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт особливо зручний для сніданку або швидкого перекусу. Тісто виходить густим, начинка рівномірно розподіляється всередині, а під час смаження пиріжки виходять зі золотистою скоринкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кефір 1% — 200 мл;

сире яйце — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

олія — 50 мл;

борошно — 180 г;

розпушувач — 6 г;

варена ковбаса — 200 г;

варені яйця — 2 шт.

Пиріжки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

До кефіру додати сире яйце, сіль та олію. Перемішати, всипати борошно з розпушувачем і замісити густе однорідне тісто. Ковбасу нарізати дрібними кубиками, варені яйця натерти на великій тертці. Додати начинку до тіста й перемішати. Перекласти масу в кондитерський мішок. На розігрітій сковороді з олією сформувати невеликі пиріжки та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими.

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