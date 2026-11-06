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Головна Смак Ліниві пиріжки з ковбасою: для тіста потрібно 200 мл кефіра й 1 яйце

Ліниві пиріжки з ковбасою: для тіста потрібно 200 мл кефіра й 1 яйце

Ua ru
6 листопада 2026 22:21
Швидкі пиріжки на кефірі з ковбасою та яйцями: без дріжджів і ліплення Фото: gospodynka.com.ua
Ліниві пиріжки з ковбасою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт особливо зручний для сніданку або швидкого перекусу. Тісто виходить густим, начинка рівномірно розподіляється всередині, а під час смаження пиріжки виходять зі золотистою скоринкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кефір 1% — 200 мл;
  • сире яйце — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • олія — 50 мл;
  • борошно — 180 г;
  • розпушувач — 6 г;
  • варена ковбаса — 200 г;
  • варені яйця — 2 шт.
рецепт лінивих пиріжків з ковбасою
Пиріжки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. До кефіру додати сире яйце, сіль та олію.
  2. Перемішати, всипати борошно з розпушувачем і замісити густе однорідне тісто.
  3. Ковбасу нарізати дрібними кубиками, варені яйця натерти на великій тертці.
  4. Додати начинку до тіста й перемішати. Перекласти масу в кондитерський мішок.
  5. На розігрітій сковороді з олією сформувати невеликі пиріжки та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими.

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рецепт тісто пиріжки кефір
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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