Ліниві пиріжки з ковбасою: для тіста потрібно 200 мл кефіра й 1 яйце
Ua ru
6 листопада 2026 22:21
Фото: gospodynka.com.ua
Ліниві пиріжки з ковбасою. Фото: gospodynka.com.ua
Цей рецепт особливо зручний для сніданку або швидкого перекусу. Тісто виходить густим, начинка рівномірно розподіляється всередині, а під час смаження пиріжки виходять зі золотистою скоринкою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- кефір 1% — 200 мл;
- сире яйце — 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- олія — 50 мл;
- борошно — 180 г;
- розпушувач — 6 г;
- варена ковбаса — 200 г;
- варені яйця — 2 шт.
Спосіб приготування
- До кефіру додати сире яйце, сіль та олію.
- Перемішати, всипати борошно з розпушувачем і замісити густе однорідне тісто.
- Ковбасу нарізати дрібними кубиками, варені яйця натерти на великій тертці.
- Додати начинку до тіста й перемішати. Перекласти масу в кондитерський мішок.
- На розігрітій сковороді з олією сформувати невеликі пиріжки та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими.
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