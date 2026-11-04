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Главная Вкус Ленивые сырные пирожки в стиле хачапури: всё смешать и пожарить

Ленивые сырные пирожки в стиле хачапури: всё смешать и пожарить

Ua ru
4 ноября 2026 15:14
Сырные пирожки на сковороде: быстрый рецепт с моцареллой и брынзой
«Ленивые» пирожки. Фото: кадр из видео

По вкусу эти румяные пирожки напоминают ленивые хачапури: снаружи у них аппетитная корочка, а внутри — нежная сырная начинка. Прекрасно подходят в теплом виде на завтрак или в качестве быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — чуть меньше 1 ч. л.;
  • молоко — 120 мл;
  • моцарелла — 100 г;
  • брынза или фета — 100 г;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — количество по рецепту;
  • растительное масло — для жарки.
ліниві хачапурі рецепт
Тесто с сыром. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с солью, влить молоко и перемешать.
  2. Добавить натертую моцареллу и измельченную брынзу или фету.
  3. Добавить муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто. Оставить его на 10–15 минут.
  4. Сформировать небольшие треугольные пирожки и обжарить на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки и готовности внутри. Подавать теплыми.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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