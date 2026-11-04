Сырные пирожки на сковороде: быстрый рецепт с моцареллой и брынзой

Ленивые сырные пирожки в стиле хачапури: всё смешать и пожарить
По вкусу эти румяные пирожки напоминают ленивые хачапури: снаружи у них аппетитная корочка, а внутри — нежная сырная начинка. Прекрасно подходят в теплом виде на завтрак или в качестве быстрого перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — чуть меньше 1 ч. л.;
- молоко — 120 мл;
- моцарелла — 100 г;
- брынза или фета — 100 г;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — количество по рецепту;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яйца смешать с солью, влить молоко и перемешать.
- Добавить натертую моцареллу и измельченную брынзу или фету.
- Добавить муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто. Оставить его на 10–15 минут.
- Сформировать небольшие треугольные пирожки и обжарить на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки и готовности внутри. Подавать теплыми.
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