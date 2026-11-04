Сырные пирожки на сковороде: быстрый рецепт с моцареллой и брынзой

«Ленивые» пирожки. Фото: кадр из видео

По вкусу эти румяные пирожки напоминают ленивые хачапури: снаружи у них аппетитная корочка, а внутри — нежная сырная начинка. Прекрасно подходят в теплом виде на завтрак или в качестве быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — чуть меньше 1 ч. л.;

молоко — 120 мл;

моцарелла — 100 г;

брынза или фета — 100 г;

мука — 250 г;

разрыхлитель — количество по рецепту;

растительное масло — для жарки.

Тесто с сыром. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйца смешать с солью, влить молоко и перемешать. Добавить натертую моцареллу и измельченную брынзу или фету. Добавить муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто. Оставить его на 10–15 минут. Сформировать небольшие треугольные пирожки и обжарить на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки и готовности внутри. Подавать теплыми.

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