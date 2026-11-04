Сирні пиріжки на сковороді: швидкий рецепт із моцарелою та бринзою

Ліниві сирні пиріжки у стилі хачапурі: все змішати та посмажити
Ua ru
4 листопада 2026 15:14
Ліниві пиріжки. Фото: кадр з відео
За смаком ці рум’яні пиріжки нагадують ліниві хачапурі: зовні мають апетитну скоринку, а всередині — ніжну сирну начинку. Чудово смакують теплими на сніданок або як швидкий перекус.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — трохи менше 1 ч. л.;
- молоко — 120 мл;
- моцарела — 100 г;
- бринза або фета — 100 г;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — кількість за рецептом;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яйця змішати із сіллю, влити молоко та перемішати.
- Додати натерту моцарелу й подрібнену бринзу або фету.
- Додати борошно та розпушувач, замісити м’яке тісто. Залишити його на 10–15 хвилин.
- Сформувати невеликі трикутні пиріжки та обсмажити на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистої скоринки й готовності всередині. Подавати теплими.
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