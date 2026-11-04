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Головна Смак Ліниві сирні пиріжки у стилі хачапурі: все змішати та посмажити

Ліниві сирні пиріжки у стилі хачапурі: все змішати та посмажити

Ua ru
4 листопада 2026 15:14
Сирні пиріжки на сковороді: швидкий рецепт із моцарелою та бринзою
Ліниві пиріжки. Фото: кадр з відео

За смаком ці рум’яні пиріжки нагадують ліниві хачапурі: зовні мають апетитну скоринку, а всередині — ніжну сирну начинку. Чудово смакують теплими на сніданок або як швидкий перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — трохи менше 1 ч. л.;
  • молоко — 120 мл;
  • моцарела — 100 г;
  • бринза або фета — 100 г;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — кількість за рецептом;
  • олія — для смаження.
ліниві хачапурі рецепт
Тісто з сиром. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати із сіллю, влити молоко та перемішати.
  2. Додати натерту моцарелу й подрібнену бринзу або фету.
  3. Додати борошно та розпушувач, замісити м’яке тісто. Залишити його на 10–15 хвилин.
  4. Сформувати невеликі трикутні пиріжки та обсмажити на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистої скоринки й готовності всередині. Подавати теплими.

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хачапурі рецепт тісто пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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