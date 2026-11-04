Сирні пиріжки на сковороді: швидкий рецепт із моцарелою та бринзою

Ліниві пиріжки. Фото: кадр з відео

За смаком ці рум’яні пиріжки нагадують ліниві хачапурі: зовні мають апетитну скоринку, а всередині — ніжну сирну начинку. Чудово смакують теплими на сніданок або як швидкий перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — трохи менше 1 ч. л.;

молоко — 120 мл;

моцарела — 100 г;

бринза або фета — 100 г;

борошно — 250 г;

розпушувач — кількість за рецептом;

олія — для смаження.

Тісто з сиром. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця змішати із сіллю, влити молоко та перемішати. Додати натерту моцарелу й подрібнену бринзу або фету. Додати борошно та розпушувач, замісити м’яке тісто. Залишити його на 10–15 хвилин. Сформувати невеликі трикутні пиріжки та обсмажити на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистої скоринки й готовності всередині. Подавати теплими.

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