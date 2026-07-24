Ленивый ужин № 1 за 30 минут: понадобятся 2 кабачка и 1 картофелина
Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное из кабачков, попробуйте эти овощные кексы. Они получаются нежными, сочными, с золотистой корочкой и сырным ароматом. Подавать их можно как самостоятельное блюдо или с лёгким соусом на основе греческого йогурта.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки или цуккини — 2 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- манная крупа — 3 ст. л.;
- молоко — 50 мл;
- мука — 70 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- твердый сыр — 60 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- укроп и петрушка — по небольшому пучку;
- соль, черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для форм.
Для соуса:
- греческий йогурт — 2 ст. л.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- оливки — 3 шт.;
- чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления
- Натереть кабачки и картофель, отжать лишнюю жидкость.
- Добавить манную крупу, молоко и оставить на несколько минут.
- Добавить тёртый творог, измельчённую зелень, яйца, специи, муку с разрыхлителем и мелко нарезанный болгарский перец. Перемешать до однородности.
- Разложить овощную массу в смазанные формочки и выпекать при 180 °C примерно 20–25 минут до золотистой корочки.
- Для соуса смешать греческий йогурт с измельченными маринованными огурцами, оливками и чесноком.
- Подавать кабачковые кексы теплыми или охлажденными вместе с ароматным соусом.
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