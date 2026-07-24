Ленивый ужин № 1 за 30 минут: понадобятся 2 кабачка и 1 картофелина

Кабачки и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное из кабачков, попробуйте эти овощные кексы. Они получаются нежными, сочными, с золотистой корочкой и сырным ароматом. Подавать их можно как самостоятельное блюдо или с лёгким соусом на основе греческого йогурта.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки или цуккини — 2 шт.;

картофель — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

манная крупа — 3 ст. л.;

молоко — 50 мл;

мука — 70 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

твердый сыр — 60 г;

болгарский перец — 1 шт.;

укроп и петрушка — по небольшому пучку;

соль, черный перец — по вкусу;

растительное масло — для форм.

Для соуса:

греческий йогурт — 2 ст. л.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

оливки — 3 шт.;

чеснок — 1 зубчик.

Кабачковые кексы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть кабачки и картофель, отжать лишнюю жидкость. Добавить манную крупу, молоко и оставить на несколько минут. Добавить тёртый творог, измельчённую зелень, яйца, специи, муку с разрыхлителем и мелко нарезанный болгарский перец. Перемешать до однородности. Разложить овощную массу в смазанные формочки и выпекать при 180 °C примерно 20–25 минут до золотистой корочки. Для соуса смешать греческий йогурт с измельченными маринованными огурцами, оливками и чесноком. Подавать кабачковые кексы теплыми или охлажденными вместе с ароматным соусом.

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