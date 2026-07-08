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Главная Вкус Летний торт №1 "Пломбирные облачка": понадобится 400 г вишни

Летний торт №1 "Пломбирные облачка": понадобится 400 г вишни

8 июля 2026 03:04
Торт с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В сезон ароматной вишни хочется готовить особенные десерты, и этот торт как раз такой. Воздушные бисквитные коржи, нежный крем из творога и яркая вишневая начинка создают вкус, напоминающий любимое мороженое «Пломбир». Это тот домашний торт, который украсит любое летнее чаепитие и непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • мука — 150 г;
  • щепотка соли;
  • разрыхлитель — ½ ч. л. (по желанию).

Для крема:

  • творог — 800 г;
  • сметана 20% — 500 г;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 20 г.

Вишневая начинка:

  • вишня без косточек — 400 г;
  • сахар — 150 г;
  • кукурузный крахмал — 50 г.
Вишня и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью до пышной пены, постепенно добавить сахар и ванильный сахар.
  2. Осторожно всыпать муку с разрыхлителем.
  3. Тесто перелить в форму диаметром 24 см и выпекать при 180 °C примерно 25–30 минут.
  4. Остывший бисквит разрезать на три коржа.
  5. Для вишневой начинки смешать ягоды с сахаром и крахмалом, проварить несколько минут до загустения и остудить.
  6. Для крема взбить блендером творог, сметану, сахар и ванильный сахар до нежной однородной массы.
  7. Собрать торт: каждый корж смазать кремом, выложить вишневую начинку и накрыть следующим коржом.
  8. Верх и бока также покрыть кремом, украсить по желанию и оставить в холодильнике на несколько часов.
  9. Торт получается невероятно нежным — воздушный бисквит, сливочный крем и кисло-сладкая вишня создают идеальное летнее сочетание.

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