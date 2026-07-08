Летний торт №1 "Пломбирные облачка": понадобится 400 г вишни

Торт с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В сезон ароматной вишни хочется готовить особенные десерты, и этот торт как раз такой. Воздушные бисквитные коржи, нежный крем из творога и яркая вишневая начинка создают вкус, напоминающий любимое мороженое «Пломбир». Это тот домашний торт, который украсит любое летнее чаепитие и непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 150 г;

щепотка соли;

разрыхлитель — ½ ч. л. (по желанию).

Для крема:

творог — 800 г;

сметана 20% — 500 г;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 20 г.

Вишневая начинка:

вишня без косточек — 400 г;

сахар — 150 г;

кукурузный крахмал — 50 г.

Вишня и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с солью до пышной пены, постепенно добавить сахар и ванильный сахар. Осторожно всыпать муку с разрыхлителем. Тесто перелить в форму диаметром 24 см и выпекать при 180 °C примерно 25–30 минут. Остывший бисквит разрезать на три коржа. Для вишневой начинки смешать ягоды с сахаром и крахмалом, проварить несколько минут до загустения и остудить. Для крема взбить блендером творог, сметану, сахар и ванильный сахар до нежной однородной массы. Собрать торт: каждый корж смазать кремом, выложить вишневую начинку и накрыть следующим коржом. Верх и бока также покрыть кремом, украсить по желанию и оставить в холодильнике на несколько часов. Торт получается невероятно нежным — воздушный бисквит, сливочный крем и кисло-сладкая вишня создают идеальное летнее сочетание.

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