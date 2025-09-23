Видео
Видео

Маринованные помидоры "Рождественские" — к зимним праздникам

Дата публикации 23 сентября 2025 15:44
Маринованные помидоры с базиликом Рождественские — рецепт приготовления на зиму
Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматные маринованные помидоры с базиликом "Рождественские" — это яркая и ароматная консервация, которая прекрасно подходит в холодное время года. Благодаря сочетанию пряностей, базилика и нежного маринада помидоры приобретают праздничный вкус и станут украшением зимнего стола. Такая заготовка готовится просто, а результат всегда получается удачным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на банку 750 мл — 1 л):

  • помидоры черри или небольшие помидоры — сколько поместится в банку;
  • базилик свежий — 1 веточка;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • зерна кориандра — 0,5 ч. л.;
  • смесь перцев — 0,5 ч. л;
  • душистый перец горошком — 2 шт.;
  • гвоздика — 1 соцветие;
  • перец острый — по вкусу;
  • перец сладкий — несколько кусочков.

Для маринада (на 3 банки по 1 л):

  • вода — 1 л;
  • соль — 30 г;
  • сахар — 125 г;
  • уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления

На дно стерилизованной банки выложить веточку базилика, зубчик чеснока и специи: зерна кориандра, смесь перцев, душистый перец и гвоздику. Добавить кусочек острого и сладкого перца.

мариновані помідори
Базилик и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Плотно заполнить банку помидорами, чередуя их листочками базилика.

мариновані помідори з базиліком
Помидоры и базилик. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринада вскипятить воду с сахаром и солью, влить уксус и сразу залить горячим маринадом помидоры.

рецепт маринованих помідорів на 0,5 банку
Помидоры в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Банку простерилизовать 5 минут от момента закипания воды, затем плотно закрыть крышкой. Перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

консервация рецепт базилик заготовка на зиму маринованные помидоры закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
