Маринованные помидоры с базиликом Рождественские — рецепт приготовления на зиму

Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматные маринованные помидоры с базиликом "Рождественские" — это яркая и ароматная консервация, которая прекрасно подходит в холодное время года. Благодаря сочетанию пряностей, базилика и нежного маринада помидоры приобретают праздничный вкус и станут украшением зимнего стола. Такая заготовка готовится просто, а результат всегда получается удачным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на банку 750 мл — 1 л):

помидоры черри или небольшие помидоры — сколько поместится в банку;

базилик свежий — 1 веточка;

чеснок — 1 зубчик;

зерна кориандра — 0,5 ч. л.;

смесь перцев — 0,5 ч. л;

душистый перец горошком — 2 шт.;

гвоздика — 1 соцветие;

перец острый — по вкусу;

перец сладкий — несколько кусочков.

Для маринада (на 3 банки по 1 л):

вода — 1 л;

соль — 30 г;

сахар — 125 г;

уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления

На дно стерилизованной банки выложить веточку базилика, зубчик чеснока и специи: зерна кориандра, смесь перцев, душистый перец и гвоздику. Добавить кусочек острого и сладкого перца.

Базилик и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Плотно заполнить банку помидорами, чередуя их листочками базилика.

Помидоры и базилик. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринада вскипятить воду с сахаром и солью, влить уксус и сразу залить горячим маринадом помидоры.

Помидоры в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Банку простерилизовать 5 минут от момента закипания воды, затем плотно закрыть крышкой. Перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.

