Маринованные помидоры с базиликом Рождественские — рецепт приготовления на зиму

Маринованные помидоры "Рождественские" — к зимним праздникам
Ароматные маринованные помидоры с базиликом "Рождественские" — это яркая и ароматная консервация, которая прекрасно подходит в холодное время года. Благодаря сочетанию пряностей, базилика и нежного маринада помидоры приобретают праздничный вкус и станут украшением зимнего стола. Такая заготовка готовится просто, а результат всегда получается удачным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится (на банку 750 мл — 1 л):
- помидоры черри или небольшие помидоры — сколько поместится в банку;
- базилик свежий — 1 веточка;
- чеснок — 1 зубчик;
- зерна кориандра — 0,5 ч. л.;
- смесь перцев — 0,5 ч. л;
- душистый перец горошком — 2 шт.;
- гвоздика — 1 соцветие;
- перец острый — по вкусу;
- перец сладкий — несколько кусочков.
Для маринада (на 3 банки по 1 л):
- вода — 1 л;
- соль — 30 г;
- сахар — 125 г;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления
На дно стерилизованной банки выложить веточку базилика, зубчик чеснока и специи: зерна кориандра, смесь перцев, душистый перец и гвоздику. Добавить кусочек острого и сладкого перца.
Плотно заполнить банку помидорами, чередуя их листочками базилика.
Для маринада вскипятить воду с сахаром и солью, влить уксус и сразу залить горячим маринадом помидоры.
Банку простерилизовать 5 минут от момента закипания воды, затем плотно закрыть крышкой. Перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
