Квашеные помидоры на зиму — рецепт приготовления в 3-литровой банке

Квашеные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Квашеные помидоры на зиму — это классика домашних заготовок, которая никогда не теряет своей популярности. Сочные, ароматные, с легким пикантным привкусом, они прекрасно дополнят любое блюдо. А главное — приготовить их очень просто, достаточно лишь нескольких ингредиентов и немного терпения, чтобы наслаждаться вкусом в холодное время года.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

помидоры — сколько поместится в банку;

корень хрена — 1 кусочек;

листья хрена — 1-2 шт.;

листья вишни — 3-4 шт.;

листья смородины — 2-3 шт.;

лавровые листья — 1-2 шт.;

зонтик укропа — 1 шт.

Для маринада:

вода холодная, не хлорированная — 1,2 л;

соль — 2 ст. л.;

сухая горчица — 1 ст. л.;

красный молотый перец — 1 ч. л.;

чеснок измельченный — 2 ст. л.

Способ приготовления

На дно стерилизованной банки выложить кусочек корня хрена, листья хрена, вишни, смородины, лавровый лист и укроп. Затем плотно уложить чистые помидоры.

Листья и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринада размешать в холодной воде соль, сухую горчицу и красный перец до полного растворения. Добавить выдавленный чеснок и еще раз перемешать.

Чеснок и маринад. Фото: smachnenke.com.ua

Залить помидоры готовым маринадом, накрыть стерильной крышкой и перевернуть банку вверх дном. Оставить ее на ночь при комнатной температуре. На следующий день перенести банку в прохладное место — в погреб или холодильник.

Помидоры в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Через один месяц помидоры уже будут готовы к употреблению. Чем дольше они настаиваются, тем богаче становится их вкус и аромат. Зимой они прекрасно подойдут с картофелем, мясом, кашами или просто со свежим хлебом.

