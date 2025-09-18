Квашеные помидоры на зиму — рецепт приготовления в 3-литровой банке

Квашеные помидоры на зиму — удобный рецепт на 3-литровую банку
Квашеные помидоры на зиму — это классика домашних заготовок, которая никогда не теряет своей популярности. Сочные, ароматные, с легким пикантным привкусом, они прекрасно дополнят любое блюдо. А главное — приготовить их очень просто, достаточно лишь нескольких ингредиентов и немного терпения, чтобы наслаждаться вкусом в холодное время года.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится (на 3-литровую банку):
- помидоры — сколько поместится в банку;
- корень хрена — 1 кусочек;
- листья хрена — 1-2 шт.;
- листья вишни — 3-4 шт.;
- листья смородины — 2-3 шт.;
- лавровые листья — 1-2 шт.;
- зонтик укропа — 1 шт.
Для маринада:
- вода холодная, не хлорированная — 1,2 л;
- соль — 2 ст. л.;
- сухая горчица — 1 ст. л.;
- красный молотый перец — 1 ч. л.;
- чеснок измельченный — 2 ст. л.
Способ приготовления
На дно стерилизованной банки выложить кусочек корня хрена, листья хрена, вишни, смородины, лавровый лист и укроп. Затем плотно уложить чистые помидоры.
Для маринада размешать в холодной воде соль, сухую горчицу и красный перец до полного растворения. Добавить выдавленный чеснок и еще раз перемешать.
Залить помидоры готовым маринадом, накрыть стерильной крышкой и перевернуть банку вверх дном. Оставить ее на ночь при комнатной температуре. На следующий день перенести банку в прохладное место — в погреб или холодильник.
Через один месяц помидоры уже будут готовы к употреблению. Чем дольше они настаиваются, тем богаче становится их вкус и аромат. Зимой они прекрасно подойдут с картофелем, мясом, кашами или просто со свежим хлебом.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Читайте Новини.LIVE!