Квашеные помидоры на зиму — удобный рецепт на 3-литровую банку

18 сентября 2025 15:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Квашеные помидоры на зиму — рецепт приготовления в 3-литровой банке
Квашеные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua
Квашеные помидоры на зиму — это классика домашних заготовок, которая никогда не теряет своей популярности. Сочные, ароматные, с легким пикантным привкусом, они прекрасно дополнят любое блюдо. А главное — приготовить их очень просто, достаточно лишь нескольких ингредиентов и немного терпения, чтобы наслаждаться вкусом в холодное время года.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

  • помидоры — сколько поместится в банку;
  • корень хрена — 1 кусочек;
  • листья хрена — 1-2 шт.;
  • листья вишни — 3-4 шт.;
  • листья смородины — 2-3 шт.;
  • лавровые листья — 1-2 шт.;
  • зонтик укропа — 1 шт.

Для маринада:

  • вода холодная, не хлорированная — 1,2 л;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сухая горчица — 1 ст. л.;
  • красный молотый перец — 1 ч. л.;
  • чеснок измельченный — 2 ст. л.

Способ приготовления

На дно стерилизованной банки выложить кусочек корня хрена, листья хрена, вишни, смородины, лавровый лист и укроп. Затем плотно уложить чистые помидоры.

квашені помідори на зиму
Листья и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринада размешать в холодной воде соль, сухую горчицу и красный перец до полного растворения. Добавить выдавленный чеснок и еще раз перемешать.

квшені помідори на зиму рецепт
Чеснок и маринад. Фото: smachnenke.com.ua

Залить помидоры готовым маринадом, накрыть стерильной крышкой и перевернуть банку вверх дном. Оставить ее на ночь при комнатной температуре. На следующий день перенести банку в прохладное место — в погреб или холодильник.

як приготувати квашені помідори
Помидоры в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Через один месяц помидоры уже будут готовы к употреблению. Чем дольше они настаиваются, тем богаче становится их вкус и аромат. Зимой они прекрасно подойдут с картофелем, мясом, кашами или просто со свежим хлебом.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

рецепт квашенные помидоры заготовка на зиму овощи на зиму ферментированные овощи
