Квашені помідори на зиму — рецепт приготування у 3-літровій банці

Квашені помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Квашені помідори на зиму — це класика домашніх заготовок, яка ніколи не втрачає своєї популярності. Соковиті, ароматні, з легким пікантним присмаком, вони чудово доповнять будь-яку страву. А головне — приготувати їх дуже просто, достатньо лише кількох інгредієнтів і трішки терпіння, щоб насолоджуватися смаком у холодну пору року.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

помідори — скільки вміститься в банку;

корінь хрону — 1 шматочок;

листя хрону — 1–2 шт.;

листя вишні — 3–4 шт.;

листя смородини — 2–3 шт.;

лаврове листя — 1–2 шт.;

зонтик кропу — 1 шт.

Для маринаду:

вода холодна, нехлорована — 1,2 л;

сіль — 2 ст. л.;

суха гірчиця — 1 ст. л.;

червоний мелений перець — 1 ч. л.;

часник подрібнений — 2 ст. л.

Спосіб приготування

На дно стерилізованої банки викласти шматочок кореня хрону, листя хрону, вишні, смородини, лавровий лист та кріп. Потім щільно укласти чисті помідори.

Листя та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринаду розмішати у холодній воді сіль, суху гірчицю та червоний перець до повного розчинення. Додати видавлений часник і ще раз перемішати.

Часник та маринад. Фото: smachnenke.com.ua

Залити помідори готовим маринадом, накрити стерильною кришкою і перевернути банку догори дном. Залишити її на ніч при кімнатній температурі. Наступного дня перенести банку у прохолодне місце — у погріб чи холодильник.

Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Через один місяць помідори вже будуть готові до вживання. Чим довше вони настоюються, тим багатшим стає їхній смак та аромат. Взимку вони чудово смакуватимуть із картоплею, м’ясом, кашами чи просто зі свіжим хлібом.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.