Заготівля на зиму з квасолею Готовий обід — простий рецепт

Заготівля на зиму з квасолею. Фото: gospodynka.com.ua

Ця заготівля на зиму з квасолею недаремно має назву "Готовий обід". Вона справді рятує в холодні дні, коли хочеться швидко приготувати щось ситне й поживне. Ароматні овочі, ніжна квасоля та насичений смак роблять цей салат універсальною стравою, яку можна подати і як гарнір, і як закуску, і навіть як повноцінний обід.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

квасоля — 1 кг;

помідори — 2 кг;

перець болгарський — 500 г;

морква — 1 кг;

олія — 400 мл.;

цукор — 25 г;

сіль — 50 г;

оцет 9% — 40 ч. л.;

часник — 100 г.

Спосіб приготування

Замочити квасолю на ніч у великій кількості води. Вранці злити воду, перекласти квасолю в каструлю, залити свіжою водою і варити до готовності без додавання солі. Зерна повинні залишитися цілими, але м’якими.

Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Помідори пропустити через м’ясорубку або подрібнити блендером. Болгарський перець нарізати соломкою, моркву натерти на крупній тертці. У велику каструлю з товстим дном влити олію, розігріти, додати моркву, перець і томати. Перемішати та тушкувати овочі приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи.

Квасоля та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Додати відварену квасолю, всипати цукор, сіль, влити оцет. Добре перемішати й тушкувати ще 15 хвилин. За 5 хвилин до завершення додати подрібнений часник, знову перемішати.

Салат у банках. Фото: gospodynka.com.ua

Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки. Для більшої надійності простерилізувати банки з заготовкою в каструлі з водою протягом 10 хвилин. Потім щільно закрити кришками. З поданої кількості інгредієнтів виходить близько 6 літрів салату. Узимку достатньо відкрити банку й на столі вже готова страва, яка може замінити гарнір, закуску або навіть першу страву з хлібом.

