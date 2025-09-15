Заготівля на зиму з квасолею Готовий обід — простий рецепт

Заготівля на зиму з квасолею "Готовий обід" — відкрив та з'їв
Ця заготівля на зиму з квасолею недаремно має назву "Готовий обід". Вона справді рятує в холодні дні, коли хочеться швидко приготувати щось ситне й поживне. Ароматні овочі, ніжна квасоля та насичений смак роблять цей салат універсальною стравою, яку можна подати і як гарнір, і як закуску, і навіть як повноцінний обід.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- квасоля — 1 кг;
- помідори — 2 кг;
- перець болгарський — 500 г;
- морква — 1 кг;
- олія — 400 мл.;
- цукор — 25 г;
- сіль — 50 г;
- оцет 9% — 40 ч. л.;
- часник — 100 г.
Спосіб приготування
Замочити квасолю на ніч у великій кількості води. Вранці злити воду, перекласти квасолю в каструлю, залити свіжою водою і варити до готовності без додавання солі. Зерна повинні залишитися цілими, але м’якими.
Помідори пропустити через м’ясорубку або подрібнити блендером. Болгарський перець нарізати соломкою, моркву натерти на крупній тертці. У велику каструлю з товстим дном влити олію, розігріти, додати моркву, перець і томати. Перемішати та тушкувати овочі приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи.
Додати відварену квасолю, всипати цукор, сіль, влити оцет. Добре перемішати й тушкувати ще 15 хвилин. За 5 хвилин до завершення додати подрібнений часник, знову перемішати.
Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки. Для більшої надійності простерилізувати банки з заготовкою в каструлі з водою протягом 10 хвилин. Потім щільно закрити кришками. З поданої кількості інгредієнтів виходить близько 6 літрів салату. Узимку достатньо відкрити банку й на столі вже готова страва, яка може замінити гарнір, закуску або навіть першу страву з хлібом.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!