Заготівля на зиму з квасолею "Готовий обід" — відкрив та з'їв

15 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Заготівля на зиму з квасолею Готовий обід — простий рецепт
Заготівля на зиму з квасолею. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця заготівля на зиму з квасолею недаремно має назву "Готовий обід". Вона справді рятує в холодні дні, коли хочеться швидко приготувати щось ситне й поживне. Ароматні овочі, ніжна квасоля та насичений смак роблять цей салат універсальною стравою, яку можна подати і як гарнір, і як закуску, і навіть як повноцінний обід.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • квасоля — 1 кг;
  • помідори — 2 кг;
  • перець болгарський — 500 г;
  • морква — 1 кг;
  • олія — 400 мл.;
  • цукор — 25 г;
  • сіль — 50 г;
  • оцет 9% — 40 ч. л.;
  • часник — 100 г.

Спосіб приготування

Замочити квасолю на ніч у великій кількості води. Вранці злити воду, перекласти квасолю в каструлю, залити свіжою водою і варити до готовності без додавання солі. Зерна повинні залишитися цілими, але м’якими.

рецепт салату на зиму
Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Помідори пропустити через м’ясорубку або подрібнити блендером. Болгарський перець нарізати соломкою, моркву натерти на крупній тертці. У велику каструлю з товстим дном влити олію, розігріти, додати моркву, перець і томати. Перемішати та тушкувати овочі приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи.

салат на зиму з квасолею
Квасоля та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Додати відварену квасолю, всипати цукор, сіль, влити оцет. Добре перемішати й тушкувати ще 15 хвилин. За 5 хвилин до завершення додати подрібнений часник, знову перемішати.

ситний салат на зиму з квасолею
Салат у банках. Фото: gospodynka.com.ua

Гарячий салат розкласти у стерилізовані банки. Для більшої надійності простерилізувати банки з заготовкою в каструлі з водою протягом 10 хвилин. Потім щільно закрити кришками. З поданої кількості інгредієнтів виходить близько 6 літрів салату. Узимку достатньо відкрити банку й на столі вже готова страва, яка може замінити гарнір, закуску або навіть першу страву з хлібом.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

рецепт квасоля заготівля на зиму салат на зиму солодкий перець
