Заготовка на зиму с фасолью Готовый обед — простой рецепт

Заготовка на зиму с фасолью на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Эта заготовка на зиму с фасолью недаром называется "Готовый обед". Она действительно спасает в холодные дни, когда хочется быстро приготовить что-то сытное и питательное. Ароматные овощи, нежная фасоль и насыщенный вкус делают этот салат универсальным блюдом, которое можно подать и как гарнир, и как закуску, и даже как полноценный обед.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

фасоль — 1 кг;

помидоры — 2 кг;

перец болгарский — 500 г;

морковь — 1 кг;

масло — 400 мл.;

сахар — 25 г;

соль — 50 г;

уксус 9% — 40 ч. л.;

чеснок — 100 г.

Способ приготовления

Замочить фасоль на ночь в большом количестве воды. Утром слить воду, переложить фасоль в кастрюлю, залить свежей водой и варить до готовности без добавления соли. Зерна должны остаться целыми, но мягкими.

Лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Помидоры пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Болгарский перец нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке. В большую кастрюлю с толстым дном влить масло, разогреть, добавить морковь, перец и томаты. Перемешать и тушить овощи примерно 20 минут, периодически помешивая.

Фасоль и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить отваренную фасоль, всыпать сахар, соль, влить уксус. Хорошо перемешать и тушить еще 15 минут. За 5 минут до завершения добавить измельченный чеснок, снова перемешать.

Салат в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Горячий салат разложить в стерилизованные банки. Для большей надежности простерилизовать банки с заготовкой в кастрюле с водой в течение 10 минут. Затем плотно закрыть крышками. Из представленного количества ингредиентов получается около 6 литров салата. Зимой достаточно открыть банку и на столе уже готовое блюдо, которое может заменить гарнир, закуску или даже первое блюдо с хлебом.

