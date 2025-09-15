Заготовка на зиму с фасолью Готовый обед — простой рецепт

Заготовка на зиму с фасолью "Готовый обед" — открыл и съел
Эта заготовка на зиму с фасолью недаром называется "Готовый обед". Она действительно спасает в холодные дни, когда хочется быстро приготовить что-то сытное и питательное. Ароматные овощи, нежная фасоль и насыщенный вкус делают этот салат универсальным блюдом, которое можно подать и как гарнир, и как закуску, и даже как полноценный обед.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- фасоль — 1 кг;
- помидоры — 2 кг;
- перец болгарский — 500 г;
- морковь — 1 кг;
- масло — 400 мл.;
- сахар — 25 г;
- соль — 50 г;
- уксус 9% — 40 ч. л.;
- чеснок — 100 г.
Способ приготовления
Замочить фасоль на ночь в большом количестве воды. Утром слить воду, переложить фасоль в кастрюлю, залить свежей водой и варить до готовности без добавления соли. Зерна должны остаться целыми, но мягкими.
Помидоры пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Болгарский перец нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке. В большую кастрюлю с толстым дном влить масло, разогреть, добавить морковь, перец и томаты. Перемешать и тушить овощи примерно 20 минут, периодически помешивая.
Добавить отваренную фасоль, всыпать сахар, соль, влить уксус. Хорошо перемешать и тушить еще 15 минут. За 5 минут до завершения добавить измельченный чеснок, снова перемешать.
Горячий салат разложить в стерилизованные банки. Для большей надежности простерилизовать банки с заготовкой в кастрюле с водой в течение 10 минут. Затем плотно закрыть крышками. Из представленного количества ингредиентов получается около 6 литров салата. Зимой достаточно открыть банку и на столе уже готовое блюдо, которое может заменить гарнир, закуску или даже первое блюдо с хлебом.
