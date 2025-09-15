Видео
Видео

Заготовка на зиму с фасолью "Готовый обед" — открыл и съел

15 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Заготовка на зиму с фасолью Готовый обед — простой рецепт
Заготовка на зиму с фасолью на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эта заготовка на зиму с фасолью недаром называется "Готовый обед". Она действительно спасает в холодные дни, когда хочется быстро приготовить что-то сытное и питательное. Ароматные овощи, нежная фасоль и насыщенный вкус делают этот салат универсальным блюдом, которое можно подать и как гарнир, и как закуску, и даже как полноценный обед.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • фасоль — 1 кг;
  • помидоры — 2 кг;
  • перец болгарский — 500 г;
  • морковь — 1 кг;
  • масло — 400 мл.;
  • сахар — 25 г;
  • соль — 50 г;
  • уксус 9% — 40 ч. л.;
  • чеснок — 100 г.

Способ приготовления

Замочить фасоль на ночь в большом количестве воды. Утром слить воду, переложить фасоль в кастрюлю, залить свежей водой и варить до готовности без добавления соли. Зерна должны остаться целыми, но мягкими.

рецепт салату на зиму
Лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Помидоры пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Болгарский перец нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке. В большую кастрюлю с толстым дном влить масло, разогреть, добавить морковь, перец и томаты. Перемешать и тушить овощи примерно 20 минут, периодически помешивая.

салат на зиму з квасолею
Фасоль и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить отваренную фасоль, всыпать сахар, соль, влить уксус. Хорошо перемешать и тушить еще 15 минут. За 5 минут до завершения добавить измельченный чеснок, снова перемешать.

ситний салат на зиму з квасолею
Салат в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Горячий салат разложить в стерилизованные банки. Для большей надежности простерилизовать банки с заготовкой в кастрюле с водой в течение 10 минут. Затем плотно закрыть крышками. Из представленного количества ингредиентов получается около 6 литров салата. Зимой достаточно открыть банку и на столе уже готовое блюдо, которое может заменить гарнир, закуску или даже первое блюдо с хлебом.

