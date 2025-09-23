Мариновані помідори з базиліком Різдвяні — рецепт приготування на зиму

Мариновані помідори "Різдвяні" — рецепт до зимових свят
Ароматні мариновані помідори з базиліком "Різдвяні" — це яскрава та ароматна консервація, яка чудово смакує в холодну пору року. Завдяки поєднанню прянощів, базиліку й ніжного маринаду помідори набувають святкового смаку та стануть окрасою зимового столу. Така заготівля готується просто, а результат завжди виходить вдалим.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться (на банку 750 мл — 1 л):
- помідори чері або невеликі помідори — скільки вміститься в банку;
- базилік свіжий — 1 гілочка;
- часник — 1 зубчик;
- зерна коріандру — 0,5 ч. л.;
- суміш перців — 0,5 ч. л.;
- духмяний перець горошком — 2 шт.;
- гвоздика — 1 суцвіття;
- перець гострий — на смак;
- перець солодкий — кілька шматочків.
Для маринаду (на 3 банки по 1 л):
- вода — 1 л;
- сіль — 30 г;
- цукор — 125 г;
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування
На дно стерилізованої банки викласти гілочку базиліку, зубчик часнику та спеції: зерна коріандру, суміш перців, духмяний перець і гвоздику. Додати шматочок гострого та солодкого перцю.
Щільно заповнити банку помідорами, чергуючи їх листочками базиліку.
Для маринаду закип’ятити воду з цукром і сіллю, влити оцет та відразу залити гарячим маринадом помідори.
Банку простерилізувати 5 хвилин від моменту закипання води, потім щільно закрити кришкою. Перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Читайте Новини.LIVE!