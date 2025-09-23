Мариновані помідори з базиліком Різдвяні — рецепт приготування на зиму

Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматні мариновані помідори з базиліком "Різдвяні" — це яскрава та ароматна консервація, яка чудово смакує в холодну пору року. Завдяки поєднанню прянощів, базиліку й ніжного маринаду помідори набувають святкового смаку та стануть окрасою зимового столу. Така заготівля готується просто, а результат завжди виходить вдалим.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (на банку 750 мл — 1 л):

помідори чері або невеликі помідори — скільки вміститься в банку;

базилік свіжий — 1 гілочка;

часник — 1 зубчик;

зерна коріандру — 0,5 ч. л.;

суміш перців — 0,5 ч. л.;

духмяний перець горошком — 2 шт.;

гвоздика — 1 суцвіття;

перець гострий — на смак;

перець солодкий — кілька шматочків.

Для маринаду (на 3 банки по 1 л):

вода — 1 л;

сіль — 30 г;

цукор — 125 г;

оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування

На дно стерилізованої банки викласти гілочку базиліку, зубчик часнику та спеції: зерна коріандру, суміш перців, духмяний перець і гвоздику. Додати шматочок гострого та солодкого перцю.

Базилік та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Щільно заповнити банку помідорами, чергуючи їх листочками базиліку.

Помідори та базилік. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринаду закип’ятити воду з цукром і сіллю, влити оцет та відразу залити гарячим маринадом помідори.

Помідори в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Банку простерилізувати 5 хвилин від моменту закипання води, потім щільно закрити кришкою. Перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

