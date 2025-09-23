Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Мариновані помідори "Різдвяні" — рецепт до зимових свят

Мариновані помідори "Різдвяні" — рецепт до зимових свят

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:44
Мариновані помідори з базиліком Різдвяні — рецепт приготування на зиму
Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматні мариновані помідори з базиліком "Різдвяні" — це яскрава та ароматна консервація, яка чудово смакує в холодну пору року. Завдяки поєднанню прянощів, базиліку й ніжного маринаду помідори набувають святкового смаку та стануть окрасою зимового столу. Така заготівля готується просто, а результат завжди виходить вдалим.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (на банку 750 мл — 1 л):

  • помідори чері або невеликі помідори — скільки вміститься в банку;
  • базилік свіжий — 1 гілочка;
  • часник — 1 зубчик;
  • зерна коріандру — 0,5 ч. л.;
  • суміш перців — 0,5 ч. л.;
  • духмяний перець горошком — 2 шт.;
  • гвоздика — 1 суцвіття;
  • перець гострий — на смак;
  • перець солодкий — кілька шматочків.

Для маринаду (на 3 банки по 1 л):

  • вода — 1 л;
  • сіль — 30 г;
  • цукор — 125 г;
  • оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування

На дно стерилізованої банки викласти гілочку базиліку, зубчик часнику та спеції: зерна коріандру, суміш перців, духмяний перець і гвоздику. Додати шматочок гострого та солодкого перцю.

мариновані помідори
Базилік та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Щільно заповнити банку помідорами, чергуючи їх листочками базиліку.

мариновані помідори з базиліком
Помідори та базилік. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринаду закип’ятити воду з цукром і сіллю, влити оцет та відразу залити гарячим маринадом помідори.

рецепт маринованих помідорів на 0,5 банку
Помідори в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Банку простерилізувати 5 хвилин від моменту закипання води, потім щільно закрити кришкою. Перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

консервація рецепт базилік заготівля на зиму мариновані помідори закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації