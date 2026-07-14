Маринованные кабачки "по-французски" с горчичным маринадом: рецепт на зиму
Домашние маринованные кабачки — одна из лучших заготовок для зимнего стола. Благодаря особому горчичному маринаду они приобретают пикантный вкус, приятную кисло-сладкую нотку и остаются хрустящими. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясом или просто с кусочком свежего хлеба.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 4 банки по 720 мл.):
- желтые кабачки — 4 кг;
- соль — 1/2 ст. л.;
- зонтики укропа — по 1 шт. на банку;
- чеснок — 3–4 зубчика на банку.
Для маринада:
- вода — 1 л;
- уксус 10% — 500 мл;
- сахар — 2 стакана (по 250 мл.);
- соль — 1 ст. л.;
- французская горчица в зернах — 180 г;
- медовая горчица — 1 ст. л. с горкой.
Способ приготовления
- Очистить кабачки от кожуры, при необходимости удалить семена и нарезать соломкой.
- Добавить соль, перемешать и оставить на 1 час, чтобы овощи пустили сок.
- Для маринада вскипятить воду с уксусом, солью и сахаром.
- Остудить рассол, после чего добавить французскую и медовую горчицу, хорошо перемешать.
- С кабачков слить лишнюю жидкость. В чистые банки выложить укроп и чеснок, плотно наполнить кабачковой соломкой и залить горчичным маринадом.
- Стерилизовать банки в кастрюле с водой 15 минут после закипания.
- Закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
- Хранить готовые кабачки в прохладном тёмном месте.
- Перед подачей дать им настояться несколько недель, чтобы они хорошо пропитались маринадом.
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