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Маринованные кабачки "по-польски" на зиму: этот рецепт консервации восхваляют

7 июля 2026 01:04
Маринованные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется заготовить кабачки так, чтобы они остались хрустящими и ароматными, стоит попробовать этот польский рецепт. Маринад с удачным соотношением специй прекрасно подчеркивает вкус овощей, а простая технология приготовления позволяет получить идеальную консервацию на зиму. Такие кабачки станут отличной закуской к любому блюду.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вода — 1 л;
  • сахар — 220 г;
  • уксус 9% — 250 мл.;
  • соль — 2 ст. л. (40 г).

В банки:

  • кабачки — 2–2,5 кг;
  • морковь — 1–2 шт.;
  • лук — 1–2 шт.;
  • петрушка — несколько веточек;
  • лавровый лист — по 1 шт. в каждую банку;
  • душистый перец — по 2–3 горошины.
Маринованные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Для маринада смешать воду, соль, сахар и уксус, довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
  2. Кабачки нарезать кружочками или крупными кусочками, морковь — тонкими кружочками, лук — кольцами.
  3. В стерилизованные банки выложить лавровый лист, душистый перец, петрушку, морковь и лук.
  4. Плотно наполнить банки кабачками и залить горячим маринадом.
  5. Поставить банки в кастрюлю с теплой водой и стерилизовать 10–15 минут.
  6. Как только кабачки начнут менять цвет, герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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