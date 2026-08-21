Маринованные кабачки с горчицей: хрустящая закуска на зиму

Маринованные кабачки с горчицей. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт стоит сохранить на сезон кабачков: овощи получаются хрустящими, ароматными и с приятной остротой. Горчица и чеснок придают блюду насыщенный вкус, а для приготовления не требуются сложные ингредиенты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 кг;

укроп — 1 пучок;

чеснок — 1 головка;

соль — 35 г;

сахар — 100 г;

черный молотый перец — 2 ч. л.;

горчичный порошок — 1–1,5 ст. л.;

растительное масло — 100 мл;

уксус 9% — 90–100 мл.

Кабачки с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки нарезать небольшими брусочками. Укроп измельчить, чеснок пропустить через пресс. Смешать соль, сахар, перец и горчичный порошок. Добавить масло и уксус, перемешать. Залить кабачки маринадом, добавить укроп и чеснок. Перемешать и оставить на 3 часа, периодически перемешивая. Разложить кабачки по стерилизованным банкам, залить маринадом до верха. Полулитровые банки пастеризовать 10–12 минут. Готовые банки герметично закрыть и оставить до остывания.

Зимой кабачки получаются хрустящими, пикантными и ароматными — прекрасное дополнение к картофелю, мясу и домашним гарнирам.

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