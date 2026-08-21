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Главная Вкус Маринованные кабачки с горчицей и чесноком: рецепт консервирования

Маринованные кабачки с горчицей и чесноком: рецепт консервирования

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 14:44
Маринованные кабачки с горчицей: хрустящая закуска на зиму
Маринованные кабачки с горчицей. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт стоит сохранить на сезон кабачков: овощи получаются хрустящими, ароматными и с приятной остротой. Горчица и чеснок придают блюду насыщенный вкус, а для приготовления не требуются сложные ингредиенты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 кг;
  • укроп — 1 пучок;
  • чеснок — 1 головка;
  • соль — 35 г;
  • сахар — 100 г;
  • черный молотый перец — 2 ч. л.;
  • горчичный порошок — 1–1,5 ст. л.;
  • растительное масло — 100 мл;
  • уксус 9% — 90–100 мл.
рецепт маринованих кабачків на зиму
Кабачки с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать небольшими брусочками. Укроп измельчить, чеснок пропустить через пресс.
  2. Смешать соль, сахар, перец и горчичный порошок. Добавить масло и уксус, перемешать.
  3. Залить кабачки маринадом, добавить укроп и чеснок.
  4. Перемешать и оставить на 3 часа, периодически перемешивая.
  5. Разложить кабачки по стерилизованным банкам, залить маринадом до верха.
  6. Полулитровые банки пастеризовать 10–12 минут.
  7. Готовые банки герметично закрыть и оставить до остывания.

Зимой кабачки получаются хрустящими, пикантными и ароматными — прекрасное дополнение к картофелю, мясу и домашним гарнирам.

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консервация рецепт кабачки на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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