Маринованные кабачки с горчицей: хрустящая закуска на зиму

Маринованные кабачки с горчицей и чесноком: рецепт консервирования
Этот рецепт стоит сохранить на сезон кабачков: овощи получаются хрустящими, ароматными и с приятной остротой. Горчица и чеснок придают блюду насыщенный вкус, а для приготовления не требуются сложные ингредиенты.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 кг;
- укроп — 1 пучок;
- чеснок — 1 головка;
- соль — 35 г;
- сахар — 100 г;
- черный молотый перец — 2 ч. л.;
- горчичный порошок — 1–1,5 ст. л.;
- растительное масло — 100 мл;
- уксус 9% — 90–100 мл.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать небольшими брусочками. Укроп измельчить, чеснок пропустить через пресс.
- Смешать соль, сахар, перец и горчичный порошок. Добавить масло и уксус, перемешать.
- Залить кабачки маринадом, добавить укроп и чеснок.
- Перемешать и оставить на 3 часа, периодически перемешивая.
- Разложить кабачки по стерилизованным банкам, залить маринадом до верха.
- Полулитровые банки пастеризовать 10–12 минут.
- Готовые банки герметично закрыть и оставить до остывания.
Зимой кабачки получаются хрустящими, пикантными и ароматными — прекрасное дополнение к картофелю, мясу и домашним гарнирам.
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