Мариновані кабачки з гірчицею: хрумка закуска на зиму

Мариновані кабачки з гірчицею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт варто зберегти на сезон кабачків: овочі виходять хрумкими, ароматними та з приємною гостринкою. Гірчиця й часник роблять смак насиченим, а приготування не потребує складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 кг;

кріп — 1 пучок;

часник — 1 головка;

сіль — 35 г;

цукор — 100 г;

чорний мелений перець — 2 ч. л.;

гірчичний порошок — 1–1,5 ст. л.;

олія — 100 мл.;

оцет 9% — 90–100 мл.

Кабачки з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати невеликими стовпчиками. Кріп подрібнити, часник пропустити через прес. Змішати сіль, цукор, перець і гірчичний порошок. Додати олію та оцет, перемішати. Залити маринадом кабачки, додати кріп і часник. Перемішати та залишити на 3 години, періодично перемішуючи. Розкласти кабачки у стерилізовані банки, залити маринадом до верху. Півлітрові банки пастеризувати 10–12 хвилин. Готові банки герметично закрити та залишити до охолодження.

Взимку кабачки виходять хрумкими, пікантними й ароматними — чудове доповнення до картоплі, м’яса та домашніх гарнірів.

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