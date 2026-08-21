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Головна Смак Мариновані кабачки з гірчицею та часником: рецепт консервації

Мариновані кабачки з гірчицею та часником: рецепт консервації

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 14:44
Мариновані кабачки з гірчицею: хрумка закуска на зиму
Мариновані кабачки з гірчицею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт варто зберегти на сезон кабачків: овочі виходять хрумкими, ароматними та з приємною гостринкою. Гірчиця й часник роблять смак насиченим, а приготування не потребує складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 кг;
  • кріп — 1 пучок;
  • часник — 1 головка;
  • сіль — 35 г;
  • цукор — 100 г;
  • чорний мелений перець — 2 ч. л.;
  • гірчичний порошок — 1–1,5 ст. л.;
  • олія — 100 мл.;
  • оцет 9% — 90–100 мл.
рецепт маринованих кабачків на зиму
Кабачки з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати невеликими стовпчиками. Кріп подрібнити, часник пропустити через прес.
  2. Змішати сіль, цукор, перець і гірчичний порошок. Додати олію та оцет, перемішати.
  3. Залити маринадом кабачки, додати кріп і часник.
  4. Перемішати та залишити на 3 години, періодично перемішуючи.
  5. Розкласти кабачки у стерилізовані банки, залити маринадом до верху.
  6. Півлітрові банки пастеризувати 10–12 хвилин.
  7. Готові банки герметично закрити та залишити до охолодження.

Взимку кабачки виходять хрумкими, пікантними й ароматними — чудове доповнення до картоплі, м’яса та домашніх гарнірів.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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консервація рецепт кабачки на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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