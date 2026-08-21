Мариновані кабачки з гірчицею: хрумка закуска на зиму

Мариновані кабачки з гірчицею та часником: рецепт консервації
Цей рецепт варто зберегти на сезон кабачків: овочі виходять хрумкими, ароматними та з приємною гостринкою. Гірчиця й часник роблять смак насиченим, а приготування не потребує складних інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 кг;
- кріп — 1 пучок;
- часник — 1 головка;
- сіль — 35 г;
- цукор — 100 г;
- чорний мелений перець — 2 ч. л.;
- гірчичний порошок — 1–1,5 ст. л.;
- олія — 100 мл.;
- оцет 9% — 90–100 мл.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати невеликими стовпчиками. Кріп подрібнити, часник пропустити через прес.
- Змішати сіль, цукор, перець і гірчичний порошок. Додати олію та оцет, перемішати.
- Залити маринадом кабачки, додати кріп і часник.
- Перемішати та залишити на 3 години, періодично перемішуючи.
- Розкласти кабачки у стерилізовані банки, залити маринадом до верху.
- Півлітрові банки пастеризувати 10–12 хвилин.
- Готові банки герметично закрити та залишити до охолодження.
Взимку кабачки виходять хрумкими, пікантними й ароматними — чудове доповнення до картоплі, м’яса та домашніх гарнірів.
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