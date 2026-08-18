Маринованные огурцы "1000": рецепт хит августа 2026 года
Этот рецепт маринованных огурцов стоит сохранить на август: заготовка получается насыщенной, ароматной и очень хрустящей. Огурцы хорошо пропитываются специями, а благодаря правильной стерилизации сохраняют приятную текстуру в течение всей зимы.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 1-литровую банку):
- молодые огурцы — 600 г;
- лук — 2 кольца на банку;
- чеснок — 2 зубчика;
- стебли хрена;
- острый перец — небольшой кусочек, по желанию;
- листья смородины — 1 шт.;
- веточка укропа;
- листья вишни;
- душистый перец — 2 горошины;
- чёрный перец — 6–7 горошин;
- лавровый лист — 1 шт.;
- горчичные зерна — 1 ч. л.
Для маринада на 3-литровые банки:
- вода — 1 л;
- соль — 75 г;
- сахар — 150 г;
- уксус 9% — 200 мл.
Способ приготовления
- Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, затем промыть и обрезать кончики.
- На дно каждой банки выложить хрен, острый перец, лук, листья смородины и вишни, укроп, чеснок и специи.
- Добавить зерна горчицы и плотно уложить огурцы.
- Для маринада смешать воду с солью, сахаром и уксусом, довести до кипения.
- Банки поставить в кастрюлю на полотенце, залить тёплой водой и прогреть.
- Затем осторожно залить огурцы кипящим маринадом и накрыть крышками.
- Когда вода в кастрюле хорошо прогреется и у стенок банок появятся пузырьки, стерилизовать заготовки 12 минут.
- Готовые банки герметично закрутить, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания без укутывания.
Такие огурцы получаются хрустящими, ароматными и с насыщенным кисло-сладким вкусом. Хранить заготовки нужно в прохладном тёмном месте.
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