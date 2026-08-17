Маринованные огурцы кубиками: для оливье, винегрета и салатов
Этот рецепт станет настоящей находкой для зимних заготовок, ведь огурцы уже нарезаны нужного размера и готовы к употреблению. Зимой достаточно открыть банку, добавить овощи в салат — и не нужно тратить время на нарезку.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 200–250 г;
- черный перец горошком — 5 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- чеснок — 1 крупный зубчик;
- острый перец — по вкусу;
- укроп с зонтиками — 5 г;
- лист хрена — 5 г.
Для маринада на 1 л воды:
- соль — 70 г;
- сахар — 50 г;
- уксус 9% — 70 мл.
Способ приготовления
- Огурцы вымыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками.
- На дно стерильных банок положить лавровый лист, черный перец, чеснок, укроп и хрен. По желанию добавить немного острого перца.
- Наполнить банки огурцами, залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 15–20 минут.
- Воду слить в кастрюлю, довести объем до 1 литра, добавить соль и сахар. Довести до кипения, влить уксус и снова довести маринад до кипения.
- Горячим маринадом залить огурцы, сразу герметично закрутить банки, перевернуть и укутать до полного остывания.
Такие огурцы остаются хрустящими и прекрасно подходят для "Оливье", винегрета и других домашних салатов.
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