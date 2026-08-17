Маринованные огурцы кубиками: для оливье, винегрета и салатов

Маринованные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот рецепт станет настоящей находкой для зимних заготовок, ведь огурцы уже нарезаны нужного размера и готовы к употреблению. Зимой достаточно открыть банку, добавить овощи в салат — и не нужно тратить время на нарезку.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 200–250 г;

черный перец горошком — 5 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

чеснок — 1 крупный зубчик;

острый перец — по вкусу;

укроп с зонтиками — 5 г;

лист хрена — 5 г.

Для маринада на 1 л воды:

соль — 70 г;

сахар — 50 г;

уксус 9% — 70 мл.

Огурцы в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Огурцы вымыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками. На дно стерильных банок положить лавровый лист, черный перец, чеснок, укроп и хрен. По желанию добавить немного острого перца. Наполнить банки огурцами, залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 15–20 минут. Воду слить в кастрюлю, довести объем до 1 литра, добавить соль и сахар. Довести до кипения, влить уксус и снова довести маринад до кипения. Горячим маринадом залить огурцы, сразу герметично закрутить банки, перевернуть и укутать до полного остывания.

Такие огурцы остаются хрустящими и прекрасно подходят для "Оливье", винегрета и других домашних салатов.

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